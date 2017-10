Des accusations après avoir promis de garder la paix

Le jeune homme de 22 ans qui fait face à 20 chefs d’accusation après une sortie de route à la suite de laquelle deux jeunes ont péri et trois autres ont été gravement blessés, ce week-end à Kahnawake, avait promis à un juge, le mois dernier, qu’il garderait une bonne conduite.

Lorsqu’il a aperçu la douzaine de proches en larmes installés dans les premières rangées de la salle d’audience, lundi après-midi, Anthony Angus Robertson a éclaté en sanglots.

«I love you», a-t-il hurlé en sortant de la salle d’audience. Ses proches ont crié à leur tour qu’ils l’aimaient aussi.

Blessés

Le jeune homme est accusé relativement à la grave collision qui, dans la nuit de samedi, a tué deux de ses amis, âgés de 17 et 21 ans, et blessé trois jeunes femmes. Il est notamment accusé de conduite dangereuse, de conduite avec facultés affaiblies, de négligence criminelle et de délit de fuite.

Le drame s’est déroulé dans un secteur résidentiel de Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal. La Dodge Challenger de cinq places, avec six personnes à son bord, aurait fait plusieurs tonneaux après la sortie de route. Le véhicule a ensuite pris feu.

Selon les policiers, une des victimes est gravement blessée à la tête, et une autre aurait la colonne vertébrale fracturée. Les trois jeunes femmes qui étaient passagères ne connaissaient pas personnellement le conducteur. Il s’agissait d’amies de ses amis, a précisé en Cour Me Gisèle Tremblay, qui représente l’accusé.

Autres antécédents

Robertson n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. En septembre dernier, il avait été reconnu coupable de voies de fait et d’agression armée. Le juge Joey Dubois, celui-là même qui présidait lundi à sa comparution, avait prononcé un sursis de peine. C’est-à-dire que le juge avait suspendu l’exécution de la sentence, à condition que l’accusé respecte une série de conditions pendant une période donnée.

Dans ce cas-ci, Robertson devait notamment garder la paix pendant une période d’un an. Il pourrait donc avoir à purger une peine de prison pour cet autre crime. Il fait aussi face à deux accusations de non-respect de conditions, l’une pour ce même événement, l’autre pour une autre cause pendante d’agression armée et de méfait.

Robertson restera détenu jusqu’à son enquête sur cautionnement, qui aura lieu plus tard le mois prochain.