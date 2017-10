Cinq endroits à visiter sans se ruiner en 2018

Lonely Planet vient de publier sa liste des meilleures destinations à considérer pour l’année 2018. Meilleures villes, meilleurs pays, meilleures régions, mais aussi – et surtout – meilleurs endroits pour les voyageurs à petit budget.

Voici les cinq premières positions de ce top 10 des destinations offrant le meilleur rapport qualité-prix.

1. Tallinn, Estonie

La capitale estonienne est peut-être connue des voyageurs européens, mais elle l’est beaucoup moins de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est le moment ou jamais de visiter «l’une des plus adorables vieilles villes de l’Europe de l’Est», pour reprendre les mots de Lonely Planet (LP), qui suggère de miser sur les dortoirs, maisons d’hôte et appartements privés pour se loger à bon prix.

2. Lanzarote, aux îles Canaries, en Espagne

Vous connaissez ce nom? Lanzarote est l’une des sept îles qui composent les Canaries. La température moyenne sur l’archipel tourne autour de 20°C à l’année. Des plages, des vignobles et des paysages volcaniques irréels attendent les visiteurs à Lanzarote. Des prix abordables également, selon LP.

3. L’Arizona, aux États-Unis

Cet État offre une diversité encore plus grande qu’on le croit. Bien sûr, il y a le Grand Canyon, mais il y a aussi les rochers rouges de Sedona, le désert de Sonora, les hôtels-ranchs de Tucson, les restos de Scottsdale... Pour un séjour abordable, LP nous recommande de miser sur les motels ou les campings, de privilégier les randonnées et de voyager hors saison.

4. La Paz, en Bolivie

Au cœur des Andes, la capitale bolivienne est en plein boom. Les restos, cafés branchés et hôtels boutiques s’y multiplient et ce serait LA destination sud-américaine la plus avantageuse en ce moment selon LP. Les plus économes pourraient s’en tirer avec un budget de moins de 30 $ US par jour - logés, nourris et divertis!

5. La Pologne

Pensez à ce pays souvent sous-estimé pour votre prochaine virée européenne. Selon LP, Cracovie est moins chère que Prague ou Berlin, les trains et les bus sont abordables partout dans le pays, la bouffe et la bière sont à prix raisonnables, ainsi que plusieurs hébergements. Villes historiques ou côtières, forêts anciennes, bisons (!) et autres surprises vous y attendent.