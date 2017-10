Congestion et chantiers au coeur de la campagne à Montréal

La Ville de Montréal va probablement connaître un seuil historique d’investissements de 684 M$ pour restaurer et reconstruire quelque 411 kilomètres d’infrastructures.

Le thème des chantiers et de la congestion était d’ailleurs au centre de la campagne électorale montréalaise, mardi.

Denis Coderre qui faisait campagne notamment dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville mardi après-midi a rappelé ses réalisations des quatre dernières années pour améliorer la vie des automobilistes au quotidien.

Il a souligné la création d’un bureau d’intégration de la coordination qui répertorie les travaux à exécuter et les planifie sur cinq ans.

Ce bureau coordonne aussi les travaux avec les partenaires comme Hydro-Québc ou Gaz Métro.

«Maintenant, il y a une gestion beaucoup plus serrée. Par exemple, on offre des bonis à la performance pour des chantiers terminés avant l’échéancier et des pénalités pour les retards en cours de chantier», a fait savoir Denis Coderre.

«Dans les soumissions, les entrepreneurs doivent aussi démontrer qu’ils ont de l'expérience dans les chantiers dits urbains.»

De son côté, la candidate Valérie Plante s’engage, si elle est élue, à mettre sur pied une commission des redditions afin qu’on puisse savoir au fur et à mesure ce qui se passe sur les chantiers.

«En ce qui a trait à la qualité des travaux, nous aurons des inspecteurs qui verront si le tout a été bien fait. Enfin, on veut une escouade qui va s’assurer de la bonne mobilité, c’est-à-dire, des employés de la Ville qui travailleraient de concert avec les policiers pour pouvoir réagir rapidement lorsqu’il y a des entraves ou chantiers fantômes, par exemple», a-t-elle dit.

«Les Montréalais en ont assez des chantiers qu’on ouvre, qu’on ferme et qu’on ouvre encore et cela a un impact sur les automobilistes.»

Le site Info-Travaux de la Ville de Montréal, qui répertorie tous les travaux exécutés par les services qui relèvent de la Ville (infrastructures, eau et grands projets) ainsi que les travaux de certains arrondissements, recense environ 300 chantiers en ce moment à Montréal.

De plus, plusieurs autres acteurs, tels que le MTQ (Turcot), Hydro-Québec, Gaz Métro, Bell et la Commission des services électriques de Montréal sont responsables de chantiers sur l’île de Montréal.

Ces travaux ne sont cependant pas inclus dans la plate-forme d’Info-Travaux.