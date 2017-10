ExxonMobil va dépolluer des usines après un accord avec la justice

Le géant pétrolier américain ExxonMobil va consacrer 300 millions de dollars à la dépollution de plusieurs de ses raffineries aux États-Unis dans le cadre d'un règlement à l'amiable conclu avec le ministère de la Justice, a annoncé ce dernier mardi.

ExxonMobil va également payer une amende au civil de 2,5 millions de dollars.

La compagnie pétrolière était accusée de ne pas avoir pris de précautions suffisantes dans le cadre du torchage de gaz naturel sur cinq de ses sites au Texas et en Louisiane, deux États du sud des États-Unis.

Le torchage est l'opération consistant à brûler un gaz combustible excédentaire associé au pétrole, et qui se dégage dans l'atmosphère.

Selon le ministère américain de la Justice, les mesures que va prendre ExxonMobil vont permettre de réduire les émissions de composants organiques volatils (VOC) de plus de 7000 tonnes par an et de diminuer l'émission de plusieurs autres polluants, notamment le benzène, de quelque 1500 tonnes annuellement.

ExxonMobil devra également consacrer un million de dollars à la plantation d'arbres dans la ville de Baytown (Texas), où se trouve un des sites concernés.