Google invite les PDG à investir en intelligence artificielle

Peu importe leur taille, les entreprises québécoises ne peuvent rater le bateau de l’intelligence artificielle, assure la directrice générale de Google au Québec, Marie-Josée Lamothe. Et c’est dès maintenant qu’elles doivent commencer à se familiariser avec cette innovation technologique. Entrevue.

D’abord, qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA) et à quoi cela peut-il servir dans un contexte d’affaires ?

L’IA, pour plusieurs, c’est encore un sujet qui est très générique, vague. Mais on ne peut pas se permettre comme chefs d’entreprise de repousser cela à plus tard. Dans le fond, c’est un outil de performance. Il va nous permettre de traiter des données bien plus rapidement ou efficacement que le cerveau. C’est important au Québec que nos entreprises s’y mettent, pour qu’on demeure et devienne encore plus compétitifs. Ça pourrait être le grand différenciateur entre le succès et l’échec de grandes entreprises.

Concrètement, à quoi est-ce que ça peut servir, pour une entreprise ?

Ça varie, mais qu’on soit détaillant, concessionnaire ou une compagnie qui fait des produits de cuisine, on a tous à gérer des données au niveau de la base de production, des importations et exportations, de la logistique, des finances. L’IA donne un sens à cet ensemble de données, c’est là que ça devient intéressant. Mais il faut tester dès maintenant, pour se faire les dents, pour être compétitif quand tout le monde va y être.

Quel rôle joue Google là-dedans ?

On investit beaucoup à Montréal, pour travailler avec la recherche fondamentale, les start-ups... On veut contribuer à la chaîne de fabrication de la valeur. Google n’offre pas de services directement aux entreprises. Nous, on développe la technologie. Différentes agences et fournisseurs sont là pour les entreprises.

L’IA va-t-elle mener à des pertes d’emploi ?

J’espère et j’encourage toutes les entreprises à identifier des pistes d’optimisation. Mais c’est pour faire travailler leurs employés sur des tâches qui ont une plus grande valeur pour elles. L’IA ne peut fonctionner que pour des activités très automatiques, répétitives. Ça libère du temps pour faire des choses plus importantes et stimulantes. Aussi, on ne passera pas d’un extrême à l’autre du jour au lendemain. L’IA, ce n’est pas une technologie qui remplace l’humain, c’est un outil qui lui permet d’être plus performant.

Google Québec

• Un peu plus de 100 employés sur les 400 que compte le Canada

• Principalement pour Google Brain, Google Deepmind, Google Chrome, en sécurité, en infonuagique et en formation.

• 41 postes affichés au Canada, dont plusieurs à Montréal en développement et en intelligence artificielle.