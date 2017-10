Il vole près de 400 000 $ à une caisse populaire

Un résident de Natashquan a plaidé coupable vendredi dernier au palais de justice de Sept-Îles à une accusation de vol après avoir réussi de dérober avec une facilité déconcertante près de 400 000 $ à la caisse populaire de Branc-Sablon.

Pendant des années, Gino Hounsell a intercepté des colis remplis d’argent à l’aéroport de Natashquan, où il travaillait, alors qu'il devait les charger à bord d'un avion à destination de la Basse-Côte-Nord. Entre 2012 et 2016, il a volé pour 392 000 $ en coupures de 20 à 100 $.

Il a poussé l’audace trop loin. En mai 2016, devant la disparition répétée des colis, un GPS a été placé à travers des liasses de billets de banque. Ainsi, la Sûreté du Québec a pu suivre la trace du colis volé qui était en possession de Gino Hounsell. Ce dernier avait caché son butin dans un autocuiseur.

L’homme qui n’avait pas de casier judiciaire, mais dont le train de vie suscitait beaucoup de soupçons à Natashquan, a pris le chemin des cellules la semaine dernière après avoir plaidé coupable. Il a été condamné à deux ans de détention.

Une somme de 105 000 $ a été remise à la caisse populaire, mais Gino Hounsell a déclaré qu’il ne pouvait rembourser tout l’argent qu’il a volé. Ainsi, 287 000 $ des épargnants des caisses populaires sont disparus dans la nature lors de ces nombreux vols.

Le Mouvement Desjardins a indiqué qu'il s'agissait là d'un cas unique et isolé. La conseillère principale en relations publiques, Valérie Lamarre, n'a pas commenté la situation pour des raisons de sécurités liées au processus de livraison d'argent dans les caisses.

Une chaloupe, une roulotte et un véhicule appartenant à Gino Hounsell ont été saisis lors de l’opération policière et ont été remis au procureur général du Québec.