«Qu’on accuse ou qu’on s’excuse» - Jacques Chagnon

Il est intolérable que la police arrête un député élu sans donner d’explications, a dénoncé le président de l’Assemblée nationale Jacques Chagnon qui demande des comptes à l'UPAC.

Le député Guy Ouellette a été arrêté mercredi dernier par l’UPAC et a été détenu jusqu’aux petites heures du matin. Son domicile de Québec a été perquisitionné. M. Ouellette, qui clame son innocence, a dû se retirer du caucus du Parti libéral du Québec. Aucune accusation n’a été déposée pour le moment.

«Il m’est intolérable que la police ait arrêté un parlementaire sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui près d’une semaine plus tard», a dénoncé le président Chagnon.

À LIRE ÉGALEMENT:

«J'ai été victime d'un coup monté de la part de l'UPAC» - Ouellette

Couillard invite l'UPAC à s'expliquer

Le PQ s’inquiète des liens familiaux du grand patron de l’UPAC

Guy Ouellette affirme avoir été «framé» par l’UPAC

M. Chagnon estime que dans un «État libre et démocratique, il est difficilement supportable» qu’un citoyen soit arrêté sans qu’on explique rapidement pourquoi et il craint une dérive autoritaire.

Voici le discours complet de Jacques Chagnon:

«Ça fait 32 ans que je suis membre de ce parlement et je n’ai jamais vu ce que j’ai vu depuis une semaine. J’ai consulté mon collègue qui a plus d’ancienneté que moi et il n’en a pas vu plus que moi de ce genre de situation.

Alors dans ces circonstances, il m’apparaît obligatoire de vous faire part de mon point de vue sur cette affaire.

Dans un État libre et démocratique, il est difficilement supportable qu’un citoyen soit arrêté sans que rapidement des accusations soient portées. L’arrestation n’étant pas un caprice ni un jeu, son effet prend rapidement une dimension publique et crée des doutes sur la probité des individus.

Il y a maintenant plusieurs années, vous m’avez choisi comme votre président. Vous m’avez accordé unanimement deux fois, deux autres fois, votre confiance. Une partie de mon rôle est de protéger les droits et privilèges des membres de ce parlement.

Je me trouve à être le gardien et le défenseur de vos droits, de chacun d’entre vous. J’affirme donc qu’il m’est intolérable que la police ait arrêté un parlementaire sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre lui une semaine plus tard.

Un parlementaire doit jouir de sa pleine liberté pour faire son travail, quel que soit le sujet qui le préoccupe et dont il fait le suivi, y compris le travail policier. Il doit être capable de le faire sereinement et en toute tranquillité d’esprit.

Les corps policiers et leurs unités doivent être redevables à leurs responsables politiques et au Parlement. Sinon, on accroît de beaucoup les risques de dérives totalitaires.

Je me battrai pour chacun d’entre vous qui pourraient être victimes d’intimidation. Je vois des États où ces choses existent, mais pas chez nous. Enfin, je souhaite ne pas me tromper.

Aujourd’hui, un député a perdu une charge importante et sa réputation a été entachée. Je pense que nous devons exiger que la clarté sur cette situation soit établie de façon urgente. Que des accusations soient portées ou que des excuses publiques soient faites. Qu’on accuse ou qu’on s’excuse. Sinon, cette assemblée devra prendre les moyens pour défendre les fondements mêmes de son existence, soit la liberté, la justice et la démocratie.»