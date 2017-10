Jeannot Junior Cormier devrait être accusé du meurtre de ses grands-parents

Jeannot Junior Cormier devrait être accusé mardi du meurtre de ses grands-parents, survenu lundi avant-midi à Sainte-Catherine, au sud de Montréal.

Le jeune homme de 26 ans aurait assassiné son grand-père Jeannot Chapdelaine, 67 ans et sa grand-mère, Simone Jourdain, 78 ans.

Selon nos informations, Cormier avait des problèmes de consommation de stupéfiants depuis déjà plusieurs années.

Sa mère est morte lorsqu’il était plus jeune et il n’a jamais connu son père. Ce sont ses grands-parents qui l’ont élevé, dans une modeste résidence située au cœur d’un quartier résidentiel, à Sainte-Catherine.

Mais depuis quelques années, le jeune homme se montrait de plus en plus agressif et imprévisible. Il aurait développé une psychose en raison de sa consommation de drogue, au point où il était persuadé que ses grands-parents complotaient dans le but de le tuer.

En décembre dernier, le suspect aurait d’ailleurs attaqué son grand-père à coups de poêle pendant qu’il dormait. À un autre moment, ses grands-parents ont retrouvé un couteau de 12 pouces planté dans l’un des murs de la maison.

«Ça fait longtemps que je dis que ça va arriver. Et c’est arrivé», a dit un ami du présumé meurtrier, qui a préféré qu’on taise son identité.

Selon lui, le drame était malheureusement prévisible.

Il y a quelques mois, le présumé meurtrier avait été accueilli chez une famille de chrétiens évangéliques de Marieville qui souhaitait aider le jeune homme à se remettre sur pied et à mettre de l’ordre dans sa vie.

Mais au bout de quelques semaines, on lui a demandé de partir puisqu’il était «trop de trouble», ont raconté des voisins, qui sont eux aussi chrétiens évangéliques.

Le jeune homme tourmenté est donc retourné vivre chez ses grands-parents à Sainte-Catherine il y a quelques jours à peine.

Jeannot Junior Cormier était bien connu des milieux policiers, lui qui a déjà été condamné par le passé dans des dossiers d’introduction par effraction, possession de drogue et agression armée sur un agent de la paix, notamment.