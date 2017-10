La SQ veut faire débloquer une nébuleuse enquête

Depuis la mystérieuse disparition de son fils il y a deux ans, une Montréalaise de 66 ans sent son cœur cesser de battre chaque fois que la police localise un corps.

«On veut le retrouver, et on est rendus à un point où on veut le retrouver, peu importe son état, a dit Gisèle Goyette, la voix brisée. Un moment donné, ça va nous prendre une fin parce qu’à notre âge, on ne souhaite vraiment pas finir nos jours en cherchant notre fils.»

Marc Verville, père de trois enfants, a été vu pour la dernière fois le soir du 30 octobre 2015 alors qu’il s’était rendu chez un ami à Repentigny. L’homme, alors âgé de 39 ans, a quitté vers 22h30 à bord de sa camionnette GMC Sierra et s’est rendu chez lui à Mille-Isles. Le lendemain après-midi, sa petite chienne Mia s’est mise à gratter la porte d’entrée de sa voisine.

CAPTURE D'ÉCRAN, SQ

Lorsque la femme s’est présentée chez Marc Verville pour lui ramener son animal, la porte principale était ouverte, la maison était déserte et il n’y avait aucune trace d’effraction.

Pour ajouter au mystère, la camionnette de M. Verville était stationnée dans l’entrée et il s’était volatilisé avec son portefeuille, ses clés et son cellulaire. Il n’a jamais été revu depuis.

Meurtre?

L’enquête est désormais entre les mains de la section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ). Même s’ils n’écartent encore aucune hypothèse, les enquêteurs envisagent fortement que Marc Verville ait été victime d’un enlèvement et d’un meurtre. Mais ils n’ont aucune idée du motif, l’entrepreneur en rénovation domiciliaire étant un homme sans histoire.

Sa famille est aussi convaincue qu’un acte criminel est à l’origine de sa disparition, même si elle tente de garder espoir.

«C’est impossible qu’il se soit suicidé ou qu’il soit parti de son plein gré, a dit Mme Goyette. Il n’aurait jamais laissé ses trois filles et il était heureux.»

M. Verville avait passé l’été précédent sa disparition au chalet familial, à Chetsey, avec ses parents et ses filles. Son père avait remarqué qu’il semblait différent, plutôt triste.

«Je n’ai pas osé lui demander ce qu’il avait, je pensais qu’on avait fait quelque chose de mal, a soufflé François Verville, âgé de 70 ans, la voix écorchée par les sanglots. Je m’en veux tellement.»

Récompense de 3000$

Dans l’espoir de relancer l’enquête, la SQ érigera un poste de commandement mercredi sur le boulevard Roland-Godard, près de la rue Price, à Saint-Jérôme, entre 10h et 14h.

Une récompense de 3000 $ sera offerte à toute personne qui permettrait de retrouver le père de famille.

«Il y a des éléments préoccupants dans ce dossier et nous croyons qu’il y a quelqu’un, quelque part, qui a vu ou entendu quelque chose qui pourrait nous aider», a indiqué la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ.

Marc Verville mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pesait 73 kg (160 lb) au moment de sa disparition. Il a les yeux bleus, les cheveux rasés et porte un tatouage sur la poitrine illustrant «Le diable de Tasmanie».