Le titre de Molson-Coors a chuté de 25% depuis un an

Les grands brasseurs de bière se font brasser ces temps-ci par les investisseurs. Le titre de Molson-Coors a glissé de 25 % depuis un an à la Bourse de Toronto.

Mais que se passe-t-il? Mardi, le titre de Molson-Coors a terminé la journée à 103,95 $. Il y a un an, le même titre s’échangeait à 138,49 $ à la Bourse de Toronto.

Le vice-président de Molson-Coors, Geoff Molson, clame sur toutes les tribunes que le titre du brasseur est actuellement sous-estimé.

En déclin

Les ventes de bière dites traditionnelles sont en déclin depuis plusieurs années et rien n’indique un changement de tendance chez les consommateurs nord-américains.

En fait, les parts de marché des grands brasseurs sont en baisse. Au Canada, Molson-Coors détient maintenant 34 % du marché alors que le brasseur dit contrôler 20 % des ventes de bière aux États-Unis.

Avec des coûts fixes en augmentation et des revenus sous forte pression, pas étonnant que les investisseurs préfèrent aller voir ailleurs.

Aux États-Unis comme au Canada, ce sont les microbrasseries qui ont la cote. Les bières de microbrasseries affichent une croissance de plus de 10 % par année tout en générant des marges bénéficiaires plus importantes.

Les ventes de vins, de boissons à base de fruits et de spiritueux sont également en hausse.

Au Québec, la vente de bière n’est pas une mince affaire. Le marché annuel de 2,5 milliards $ est largement dominé par trois joueurs: Labatt, Molson-Coors et Sleeman.

Les microbrasseries dont les parts de marché s’élevaient à 7 %, il y a cinq ans, en détiennent maintenant 9 % en sol québécois.

Aux États-Unis, les microbrasseries détiennent plus de 20 % du marché de la bière.

Endettement

Or, pour Molson-Coors, c’est son endettement qui semble avoir refroidi les ardeurs des investisseurs alors que sa dette dépasse les 11 milliards $ US et que d’importants investissements sont à l’horizon (500 millions $ à Montréal pour une nouvelle usine).