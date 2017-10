Léger recul du PIB en août au pays

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a diminué de 0,1 % en août par rapport à juillet dernier, selon des données de Statistique Canada publiées mardi.

«Sans grande surprise, les difficultés de l’économie canadienne se sont poursuivies en août après avoir connu une croissance pratiquement nulle en juillet», a mentionné Benoit P. Durocher, économiste principal de Desjardins dans une note économique.

Il s’agit d’une première baisse du PIB depuis octobre 2016.

Pour le mois d’août, le Mouvement Desjardins avait prévu une croissance nulle tandis que d’autres analystes, qui tablaient sur un gain de 0,1 %, ont été surpris par ce recul.

Pour un deuxième mois consécutif, les industries productrices de biens ont reculé avec une baisse de 0,7 % en août, en partie en raison d’une diminution temporaire de la capacité dans les secteurs de la fabrication et de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz.

«D’autre part, la progression des services a quelque peu ralenti vers un rythme plus soutenable, après avoir connu une croissance exceptionnelle en première moitié de 2017», a commenté Benoit P. Durocher.

Ce dernier est d’avis que le troisième trimestre «pourra difficilement se solder avec une croissance supérieure à 2 %», ce qui serait alors un ralentissement si on compare aux hausses de 3,7 % et de 4,5 % du premier et deuxième trimestre.

«C’est néanmoins un pronostic pas si mauvais si l’on considère que le potentiel de croissance est évalué approximativement à seulement 1,3 % pour l’année 2017», croit l’économiste principal de Desjardins.