Les candidats à la mairie de Québec ont fêté en grand l'Halloween

Les candidats à la mairie ont célébré l’Halloween en grand, mardi soir, et tous étaient prêts à accueillir les petits monstres pour cette traditionnelle fête costumée.

«Le Journal de Québec» s’est présenté chez les candidats, afin de constater l’atmosphère d’Halloween qui régnait à la maison. Résultat: les trois prétendants qui convoitent le poste à la mairie de Québec ne manquent pas de souligner la fête en grand.

Le premier arrêt a eu lieu chez Jean-François Gosselin, chef de Québec 21. Lors du passage du «Journal», la fête commençait à peine et le candidat n’avait pas encore eu le temps de se costumer. «C’est ma fille qui est en charge de me maquiller», a-t-il lancé en riant.

Suçons, chocolats et sac de croustilles se trouvaient au nombre de l’abondante quantité de surprises à donner aux petits. «Ç’a toujours été comme ça», a poursuivi M. Gosselin.

«Ma conjointe a la responsabilité de donner les bonbons et, moi, je pars avec les enfants pour ramasser les bonbons», a indiqué le chef de Québec 21.

«On exagère toujours»

Le deuxième arrêt a eu lieu chez le maire sortant, Régis Labeaume, où les enfants costumés étaient beaucoup moins nombreux cette année, selon ses dires.

«Nous sommes prêts, comme vous pouvez le constater», a-t-il lancé en regardant sa table remplie de friandises. En effet, presque toutes les variétés possibles de bonbons d’Halloween étaient disponibles. «On exagère toujours, j’en revenais pas quand j’ai vu la facture, mais on ne peut pas en manquer. Ça m’est déjà arrivé et j’étais traumatisé», a poursuivi M. Labeaume.

Beaucoup d’enfants

Le troisième et dernier arrêt était chez Anne Guérette, chef de Démocratie Québec. La candidate n’avait déjà presque plus de friandises, tellement il y a eu d’enfants. Déguisée d’une perruque, la candidate a remis croustilles et chocolats.

«Chaque année, nous avons beaucoup de familles qui viennent et nous les accueillons avec beaucoup de bonbons», a-t-elle indiqué.

Pour célébrer la fête d’Halloween, la candidate aime inviter des amis pour souper. D’ailleurs, ils étaient quelques-uns à s’être costumés pour accueillir les petits monstres.