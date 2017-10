Les politiciens canadiens atterrés par l'attentat de New York

Les politiciens fédéraux ont offert leurs condoléances aux citoyens de New York, mardi, quelques heures après qu'une camionnette eut foncé dans la foule, faisant au moins huit morts et 11 blessés.

Selon les autorités, qui ont qualifié l'événement d'«acte terroriste» le conducteur a fauché des cyclistes et des piétons en s'engageant sur une piste cyclable. C'est la première fois qu'un attentat mortel survient sur le territoire de New York depuis le 11 septembre 2001.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé que son gouvernement surveille «attentivement» la situation. «Mes condoléances aux familles des gens touchés par l’attentat perpétré aujourd’hui», a ajouté M. Trudeau sur son compte Twitter.

Nous surveillons attentivement la situation à New York – mes condoléances aux familles des gens touchés par l’attentat perpétré aujourd’hui. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 31, 2017

De son côté, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a dénoncé une attaque terroriste «horrible». «Nos prières sont avec les victimes et leurs proches. Ces attaques veulent provoquer la peur. Nous allons plutôt continuer à confronter cette idéologie terroriste là où elle se trouve», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Ces attaques veulent provoquer la peur. Nous allons plutôt continuer à confronter cette idéologie terroriste là où elle se trouve. 2/2 — Andrew Scheer (@AndrewScheer) October 31, 2017

Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a louangé le «travail impressionnant des policiers et premiers répondants», avant d'offrir ses «pensées et prières» aux victimes.

À New York, travail impressionnant des policiers et premiers répondants. Nos pensées et prières sont avec les victimes. — Ralph Goodale (@RalphGoodale) October 31, 2017

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a aussi offert ses pensées «aux familles des victimes et aux blessés». «New York est un exemple de résilience et du vivre-ensemble. Nous sommes solidaires avec les New-yorkais et leur maire Bill de Blasio dans ces moments difficiles. Nous continuons de dénoncer ces actes de violence insensés et misons sur des valeurs de fraternité, de tolérance et de solidarité», a-t-il indiqué dans communiqué.