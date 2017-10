Ottawa dénonce la hausse du Québec bashing

Les oppositions fédérales s’inquiètent de la montée d’un sentiment anti-Québec dans l’Ouest canadien et veulent combattre la «désinformation» dans le reste du pays.

«C’est sûr que c’est inquiétant et déplorable de voir la montée du Québec bashing. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il semblerait qu’il prend effectivement une plus grande ampleur. Il y a des politiciens en Alberta qui ont décidé que ça va mal chez eux, et [que] le Québec allait devenir leur bouc émissaire», déplore Alexandre Boulerice, lieutenant du NPD au Québec.

Ce week-end, «Le Journal de Montréal» publiait une série d’articles qui détaillaient la grogne croissante des résidents de l’Ouest (surtout de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba) à l’endroit du Québec depuis 2015.

La vingtaine d’intervenants qui ont parlé au «Journal» en Alberta estiment que le Québec est arrogant, hypocrite, profiteur et injustement favorisé par Ottawa. La situation s’est encore envenimée à la suite de l’abandon du projet de pipeline Énergie Est, il y a quelques semaines, une décision célébrée par de nombreux politiciens québécois.

«Ça fait du mal, pour les gens de l’Ouest, de voir le Québec se réjouir de la mort d’Énergie Est, mais la prolifération du Québec bashing n’a rien de positif et c’est une pratique déplorable. Même à Ottawa, les députés du Québec doivent faire de la sensibilisation auprès de nos vis-à-vis des Prairies», indique Alain Rayes, lieutenant du Parti conservateur au Québec.

Désinformation

Tous les partis d’opposition s’entendent aussi sur le fait que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour combattre la désinformation et les mauvaises impressions qui circulent dans l’Ouest à propos du Québec.

Par exemple, de nombreux Albertains croient que la majorité du pétrole importé au Québec provient du Moyen-Orient, alors qu’il provient plutôt des États-Unis.

«Je pense que le Canada anglais est alimenté par des journaux anglais qui ont une vision extrêmement réductrice du Québec, et c’est dommage. Les gens de l’Ouest basent leurs opinions sur de fausses informations ou des informations incomplètes. On dirait que c’est une tactique payante, de faire du Québec bashing», dénonce Martine Ouellet, chef du Bloc québécois (BQ).

Le cabinet du premier ministre n’a pas répondu aux questions du «Journal» sur la montée de la désinformation, mais a assuré qu’il ne privilégie pas le Québec aux dépens de l’Alberta.