Plusieurs Argentins et une Belge parmi les victimes de New York

Des ressortissants argentins figurent parmi les personnes tuées mardi à New York dans l'attentat au véhicule-bélier, a annoncé le ministère argentin des Affaires étrangères, sans en préciser le nombre.

«Le ministère des Relations extérieures a le regret d'annoncer que des citoyens argentins sont morts aujourd'hui à New York à la suite de l'attentat perpétré dans cette ville», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les autorités américaines, qui ont qualifié l'attentat d'«acte de terrorisme», ont fait état de huit morts et d'au moins 11 blessés. Il s'agit du premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001.

Le consulat général d'Argentine à New York «travaille avec les autorités locales à l'identification des victimes», ajoute le communiqué.

Une ressortissante belge figure aussi parmi les personnes décédées, ont annoncé les autorités belges.

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Manhattan toutes nos condoléances à la famille. 🇧🇪🇺🇸 — didier reynders (@dreynders) 31 octobre 2017

Le gouvernement argentin s'est déclaré «profondément ému par la perte des compatriotes et travaille à aider les proches et les amis des victimes».

«L'Argentine réaffirme sa condamnation la plus énergique des actes terroristes et de la violence sous toutes ses formes et réitère la nécessité d'approfondir le combat contre ce fléau», ajoute encore le communiqué.