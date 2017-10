Qui est le tueur de l’attentat de New York?

Les premières informations sur l’homme qui a tué au moins huit personnes dans le quartier Tribeca à New York mardi après-midi commencent à être communiquées.

Le suspect a été identifié par plusieurs médias comme étant Sayfullo Saipov, 29 ans.

Selon NBC, l’homme serait d’origine ouzbek et vivrait aux États-Unis depuis le début des années 2010.

La dernière adresse connue de Saipov serait à Tampa en Floride.

Ce dernier a été arrêté mardi après-midi par les policiers de New York après qu’il eut renversé plusieurs personnes sur une piste cyclable et soit sorti de son véhicule, une camionnette qu’il avait louée, avec un fusil à air comprimé et un fusil de paintball.

Touché par balle lors de son arrestation, le suspect a été conduit à l'hôpital où il a été opéré en urgence.

Selon plusieurs témoins, il aurait crié «Allah Akhbar» en sortant de son véhicule.

Les autorités ont d’ailleurs confirmé lors d’un point de presse que «sur la base des informations immédiatement disponibles», il s’agit d’un «acte de terrorisme».