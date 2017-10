Un journaliste aurait agressé le maire sortant de Rivière-du-Loup

Le maire sortant de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, dit avoir été victime d’une agression physique et d’intimidation lundi matin de la part du journaliste de CIEL-FM Louis Deschênes. Une plainte formelle a été déposée à la Sûreté du Québec lundi après-midi.

Mardi, Gaétan Gamache s’est présenté devant les journalistes avec la gorge nouée. Il a raconté qu’à sa sortie du studio où il avait donné une entrevue à Daniel St-Pierre, il aurait été victime de violence physique et verbale ainsi que d’intimidation de la part de l’animateur et journaliste Louis Deschênes.

Dans un communiqué, le maire sortant a expliqué que l'incident s'est produit après qu'il eut accordé sa dernière entrevue de la campagne électorale, «une interview provocatrice, irrespectueuse à mon égard où je n’ai pu m’exprimer convenablement».

M. Gamache dit avoir affirmé «poliment» qu'il souhaitait «des propos modérés dans l’émission de fin de journée afin d’obtenir un certain respect dans une autre émission».

«À ce moment précis, Louis Deschênes m’a regardé avec des poignards dans les yeux et, sur un ton très agressif, il s’est mis à me traiter de tous les noms. Il a contourné son bureau et s’est ensuite approché de moi pour me pousser violemment. C’est à ce moment que son collègue, Kevin Beaulé, s’est interposé entre nous», a raconté le maire sortant.

Selon lui, M. Deschênes est ensuite retourné à son bureau, où il a pris une tasse qu'il a fait mine de lancer dans sa direction à trois reprises.

Groupe Radio Simard derrière Louis Deschênes

Louis Deschênes était toujours à l’antenne mardi après-midi pour l’émission du retour à la maison, mais il n’a pas voulu commenter l’affaire.

De son côté, le Groupe Radio Simard a rejeté les allégations de M. Gamache. «Notre station vient d’être informée de la déclaration publique du candidat et maire sortant monsieur Gaétan Gamache à l’effet qu’il a déposé une plainte aux autorités policières contre notre journaliste Louis Deschênes. Les faits relatés par monsieur Gamache sont formellement niés. Notre station ne fera aucun autre commentaire pour ne pas entraver l’enquête policière», a indiqué le Groupe dans un communiqué.