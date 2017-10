Une nouvelle cuvée de «Belles-Sœurs»

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la création de la pièce de Michel Tremblay, une nouvelle version du théâtre musical «Belles-Sœurs» sera présentée sur scène à partir de l’été 2018.

Pour cette nouvelle mouture, le metteur en scène René-Richard Cyr a procédé à quelques changements. «En travaillant sur la version anglaise, qui s’appelle «Sisters», on a davantage insisté sur l’aspect dramatique au début de la pièce et, en fondant certains personnages ensemble, on a resserré les choses, a expliqué René-Richard Cyr. On va donc garder ces ajustements pour la nouvelle mouture en français. Les deux personnages de jeunes filles, par exemple, ne sont plus là. Linda reste la seule représentante de la jeunesse. On a aussi enlevé une sœur de Germaine. Avec tout ça, la pièce a gagné en efficacité et les filles qui sont sur scène ont plus de choses à défendre.»

Michel Tremblay est d’ailleurs très heureux de voir que sa pièce va revivre dans une nouvelle version. «Je sais que ce que René-Richard fait avec mes textes, il le fait par amour. On travaille ensemble depuis plus de trente ans. Je le laisse faire et quand je ne suis pas d’accord, je le dis. Mais je lui fais confiance.»

Une nouvelle chanson signée par Daniel Bélanger devrait aussi être rajoutée. «On travaille là-dessus, a indiqué le metteur en scène. Je regrette un peu de l’avoir annoncé parce qu’on va voir si on se rend au bout. Mais le spectacle reste le même. L’esprit est le même et le décor est le même.»

Nouvelle distribution

Après avoir incarné Pierrette durant 215 représentations dans la première version, Maude Guérin change de rôle. Elle va désormais incarner le personnage central de la pièce, Germaine Lauzon, celle qui gagne un million de timbres.

«C’est toujours un deuil de changer un rôle, a indiqué la comédienne, surtout quand il est repris par quelqu’un d’autre. Mais je suis contente que ce soit Éveline Gélinas qui le reprenne. Elle va aller complètement ailleurs avec Pierrette, et je vais aussi donner ma propre couleur à Germaine.»

Sonia Vachon va retrouver le personnage de Rose Ouimet. Dans les dernières représentations de la précédente, elle avait déjà commencé à remplacer Guylaine Tremblay, qui avait créé le rôle.

Pour Michel Tremblay, si cette pièce est toujours aussi contemporaine, c’est surtout parce qu’elle présente la vraie vie. «Tant que sur scène, on présente des êtres humains qui souffrent et qui vivent des émotions, la pièce a plus de chances de bien vieillir.»

Produite par KO Scène, la tournée «Belles-Sœurs» sera présentée à Sainte-Thérèse, Chicoutimi, Trois-Rivières, Gatineau, Montréal, Québec et Sherbrooke, à compter du 4 juillet 2018.