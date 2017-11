Agressions sexuelles: les centres d’aide de la province sont débordés

Trois fois plus de femmes ont contacté les centres de la province pour des agressions à caractère sexuel depuis le début du mouvement #MoiAussi, il y a plus de deux semaines.

«Les intervenantes sont épuisées et ne parviennent pas à répondre à toutes les demandes tant l’impact du MoiAussi est puissant. La hausse des nouvelles demandes d’aide varie entre 100 % et 533 %. En moyenne, ça a plus que triplé», dit Stéphanie Tremblay, porte-parole du Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Elle déplore également que la somme de 1 million $ promise par la ministre responsable de la Condition féminine Hélène David se fasse attendre.

Débordées

Même son de cloche pour les CALACS en région, qui peinent à soutenir le rythme avec leurs petites équipes.

«On est débordées et on fait de l’overtime à n’en plus finir, raconte Isabelle Cyr, intervenante au CALACS L’Espoir des Îles, aux Îles-de-la-Madeleine. Nous sommes seulement deux. On a commencé à faire des interventions en soirée, du jamais-vu avant.»

Bien que l’aide de Québec soit la bienvenue, elle aimerait que le gouvernement prenne un engagement clair pour augmenter l’aide financière envers les CALACS de façon récurrente.

«C’est sûr qu’on ne pourra pas continuer à ce rythme longtemps. [...] Une hausse de financement nous aiderait beaucoup dans notre travail. Ça fait des années qu’on le demande», dit Catherine Lanza, intervenante au CALACS de l’Ouest de l’île, à Montréal.

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a révélé hier que 426 appels ont été faits à sa ligne spéciale de dénonciation mise en place il y a près de deux semaines. Parmi eux, 87 appels ont résulté en l’ouverture de dossiers d’agressions sexuelles.

— Avec l’Agence QMI