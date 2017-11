Céline et ses jumeaux ont mis le paquet pour leurs costumes

Céline Dion et les jumeaux Eddy et Nelson ont créé tout un émoi hier sur Instagram après avoir dévoilé leurs costumes d’Halloween.

Happy Halloween! / Joyeuse Halloween! - Team Céline 😱🎃 📸 @denisetruscello Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion) le 31 Oct. 2017 à 18h37 PDT

La diva a sans contredit mis le paquet cette année, enfilant un ensemble de similicuir noir et des cornes afin de n’incarner nulle autre que Maleficient, la fée tourmentée dans la Belle au bois dormant. Bien que ce soit Angelina Jolie qui incarne la méchante dans le film de Disney, Céline Dion n’a rien à envier à l'actrice et porte à merveille le costume.

Sans parler des jumeaux, qui sont à croquer dans leurs déguisements, et de la mise en scène, avec les pierres tombales et le coucher de soleil, qui en met plein la vue. Il ne manquait plus que René-Charles et le portrait familial aurait été parfait.

Il y a environ une semaine, la diva avait souligné l’anniversaire des jumeaux avec un party à thématique Michael Jackson et avait publié une touchante photo de famille.

Sans aucun doute, les stars ne cessent de nous impressionner avec leurs ingénieuses idées de costumes d'Halloween cette année.