Certains scandales pourraient ne jamais éclater

Si la réforme de l’accès à l’information que propose le gouvernement Trudeau avait été en vigueur dans le passé, le scandale des commandites aurait bien pu ne jamais éclater au grand jour, s’inquiète le chien de garde des citoyens en la matière.

La commissaire à l’information du Canada, Suzanne Legault, a fait cette observation mercredi devant le comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. Celui-ci examine le projet de loi visant à réformer la loi d’accès à l’information du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

«Quand je me suis préparée à comparaître, je suis revenue sur la demande effectuée par Daniel Leblanc, le journaliste [du «Globe and Mail»], la demande qui a fait exploser le scandale des commandites. Or, cette demande n’aurait pas satisfait les exigences [du projet de loi. Celui-ci] constituerait un recul majeur [du droit à l’information]», a-t-elle affirmé sans détour.

«Je pense que la portée de toutes les demandes liées aux commandites entre 1993 et je ne sais plus quelle date était trop large. C’est le genre de demande que le gouvernement aurait pu refuser de satisfaire [sous la réforme proposée]», a expliqué Mme Legault.

Les révélations concernant le scandale des commandites, qui s’était étalé de 1996 à 2003, ont donné lieu à la commission Gomery, puis mené à des accusations. Le tout a fortement ébranlé le Parti libéral du Canada.

Poudre aux yeux

Mme Legault est critique du projet de loi libéral depuis son dépôt à la Chambre des communes au début de l'été.

Dans un récent rapport sur le sujet, elle a entre autres accusé le gouvernement de Justin Trudeau de lancer de la poudre aux yeux aux Canadiens en promettant la transparence, alors que la réforme proposée fera reculer les droits des citoyens, selon elle.

Cette réforme proposée au début de l’été devait «relever la barre en matière d’ouverture et de transparence au sein du gouvernement» en mettant à jour pour la première fois en 30 ans la Loi sur l’accès à l’information.

Or, on y trouve plutôt de nouvelles obligations restrictives pour les demandeurs d’information, de nouveaux motifs permettant au gouvernement de refuser de publier des documents et encore moins d’outils autorisant la commissaire à forcer la diffusion d’informations.

Pire encore: le gouvernement a renié une importante promesse électorale en refusant d’assujettir les cabinets du premier ministre et ses ministres à la Loi. À la place, il propose d’obliger le cabinet de diffuser proactivement certaines informations de son choix.