Des dizaines de pieuvres se déplacent mystérieusement sur une plage

Des dizaines de pieuvres ont été vues, émergeant de l’océan, et se déplaçant sur une plage, le long de la côte, dans le sud-ouest de l’Angleterre, lundi soir.

Le comportement mystérieux des invertébrés a soulevé plusieurs questions chez les résidents de Ceredigion, l’un des endroits où le curieux phénomène s’est produit.

Au moins 25 pieuvres, dont la taille s’apparente à une main d’adulte, mais qui peuvent atteindre 50 cm de long, ont été vues trois nuits de suite, rapporte le Guardian.

L’un des premiers témoins du phénomène, Brett Jones, qui s’occupe d’excursions en mer, la SeaMôr dolphin-watching boat trips, a vu les pieuvres arriver sur la plage au coucher du soleil.

Il a filmé les créatures, et a placé les images sur la page Facebook de son entreprise.

«Ça ressemblait à quelque chose digne d’un scénario de fin du monde, a raconté l’homme à la BBC. Il y en avait environ 20 ou 25 sur la plage. Je ne les ai jamais vues hors de l’eau de cette façon. Peut-être que les pieuvres sont confuses par les lumières très claires provenant du port de New Quay, ou peut-être meurent –t-elles après l’été.»

Le témoin croit également que les pieuvres ont été fragilisées, ou déplacées en raison de tempêtes récentes qui ont déferlé dans cette région.

Selon lui, ce type de pieuvre se cache habituellement dans les rochers à deux ou trois mètres sous la surface.

Brett Jones affirme également avoir essayé de ramener les créatures à la mer, en soulignant qu’elles mordaient fortement.

Selon James Wright, le conservateur du National Marine Aquarium de Plymouth, même si deux autres incidents se sont déroulés plus au nord et dans le pays de Galles, le nombre de pieuvres observées à Ceredigion était assez étrange.

Il a suggéré que quelque chose n’allait pas chez ces invertébrés.

«Comme les zones où les pieuvres présentent ce comportement étrange coïncident avec les deux zones touchées par les deux récentes dépressions à basse pression et les tempêtes Ophelia et Brian, on pourrait supposer que ceux-ci les ont affectées», a déclaré James Wright. Ce pourrait simplement être des blessures subies par le mauvais temps lui-même ou il pourrait y avoir une sensibilité à un changement de la pression atmosphérique, souligne l’expert.