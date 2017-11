Des sinistrés des inondations à l’hôtel depuis 6 mois

Six mois après les inondations qui ont touché plusieurs régions du Québec, plusieurs sinistrés n’ont pu retourner chez eux et vivent encore à l’hôtel.

C’est notamment le cas de Katy Deschênes qui n’a pu réintégrer sa maison de Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides.

«C’est une perte totale. Toute une partie de notre vie...», a-t-elle expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Sa résidence a en effet été déclarée en perte totale. Mais le processus dans lequel elle est engagée depuis des mois prend du temps.

«Il y a l’offre de cession, les permis de démolition à gérer.»

Mme Deschênes déplore le fait qu’elle doive encore vivre à l’hôtel avec sa famille.

«Surtout que là, je garde ma mère qui est malade. Puis j'ai mon mari qui est atteint d’un cancer. C'est inhumain», a-t-elle dit.

«Mais même si on est tannés à l'hôtel, on ne peut pas se dire "on retourne chez nous", on n'en a pas.»

Le cas de Katy Deschênes n'est pas unique. Le ministère de la Sécurité publique confirme qu’il y a au moins 400 familles qui vivent toujours à l'hôtel en ce moment.

Certaines pour peu de temps, le temps d’exécuter des travaux, d'autres pourraient par contre y rester beaucoup plus longtemps.

«Vous savez, quand on démolit une maison, il faut aussi avoir l'accord du créancier hypothécaire. Il faut avoir aussi le solde du créancier hypothécaire pour qu'on puisse, nous, rembourser le créancier hypothécaire conjointement avec le sinistré, avec le citoyen», a fait savoir le directeur du rétablissement du ministère de la Sécurité publique, Denis Landry.

«Pour le gouvernement libéral, c'est un échec total. La crise est encore là! Il faut que ces gens-là arrivent à avoir un chèque, arrivent à avoir quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont rentrer dans leur maison bientôt», a de son côté critiqué la députée caquiste de Mirabel, Sylvie D’Amours.

Hasard ou pas, le ministère de la Sécurité publique a contacté TVA Nouvelles mercredi après-midi pour faire savoir que le chèque destiné à Mme Deschênes allait être émis très rapidement.