Formule E : près de la moitié des billets distribués gratuitement

Des 45 000 personnes qui ont assisté au Grand Prix de formule E cet été à Montréal, près de la moitié, soit plus de 20 000, l'ont fait grâce à des billets de faveur qui leur ont été distribués gratuitement, selon des chiffres dévoilés mercredi par l'organisme Montréal c'est électrique.

Dans un communiqué, l’organisme a finalement dévoilé les chiffres réclamés depuis la tenue de l’événement à ce sujet. Ainsi, 25 000 billets «ont été vendus au public et dans le cadre d’ententes avec des partenaires et des commanditaires». Les 20 000 autres ont été distribués gratuitement à des groupes «comme les résidents du secteur, les nombreux fournisseurs et les partenaires actuels et potentiels en électrification des transports», peut-on lire dans le communiqué.

L’organisme a dit qu’il a six mois, à partir du 30 septembre 2017, pour préparer son bilan. «À cet effet, aucune autre sortie partielle n’est prévue avant la diffusion du bilan officiel», a fait savoir l’organisme dans son communiqué.

Des chiffres attendus

Ces chiffres faisaient l'objet de débats depuis la tenue de l'événement, maintes fois remise en question, notamment en raison de l'appui financier de la ville à l'événement (24 millions $) et des problèmes de circulation engendrés par la tenue de l'événement au centre-ville de Montréal.

Un sondage Léger-TVA Nouvelles-«Le Journal de Montréal» avait dévoilé en août dernier qu’une majorité de Québécois étaient favorables à la tenue des courses de Formule E à Montréal, mais que la gestion du dossier par l’administration Coderre avait été déficiente.

La question de la formule E s'est aussi sans surprise invitée dans la campagne électorale municipale alors que l'adversaire de Denis Coderre, Valérie Plante, promet si elle est élue de déplacer la tenue du Grand Prix au circuit Gilles-Villeneuve. De son côté, le maire sortant avait dû défendre sa décision de tenir la course en milieu urbain, soulignant le caractère unique de la formule E.

«La FE, c’est un concept de course urbaine qui doit être disputée au centre-ville. Une épreuve au circuit Gilles-Villeneuve aurait en plus exigé des dépenses supplémentaires de l’ordre de dix à 15 millions de dollars», avait déclaré Denis Coderre en juillet dernier.