Jacques Chagnon prêt à défendre le privilège parlementaire

Au lendemain d’un discours qui a soulevé les députés de l’Assemblée avant que le député Guy Ouellette ne prenne la parole mardi, le président de l’Assemblée nationale Jacques Chagnon n’est pas entièrement satisfait des explications fournies par l’UPAC.

Le président a surtout retenu la menace du corps policier d’aller en cour si le parlement soulevait la question du privilège parlementaire.

«Si on veut défier le gouvernement, je vous annonce qu’il a le bon président pour relever le défi, a assuré M. Chagnon en entrevue au Québec matin. Si on veut mettre au défi le parlement, je vous jure que le parlement ne se laissera pas défier longtemps par un corps de police.»

Jacques Chagnon a souligné que les causes en privilège parlementaire avaient toutes été gagnées par le gouvernement récemment.

D’autre part, Jacques Chagnon a affirmé que l’UPAC n’avait pas encore fait la demande pour fouiller l’ordinateur et le cellulaire de Guy Ouellette. Le président n’a pas annoncé s’il allait s’y opposer.

Mardi, le leader parlementaire de l’opposition officielle, Pascal Bérubé, a soulevé quelques questions, dont une sur l’accès de la police aux documents des députés sur leurs appareils électroniques fournis par l'Assemblée nationale.

«Ce sont des questions sur lesquelles je devrai prendre un jugement dans les jours qui viennent, a expliqué M. Chagnon. Cela aura probablement un impact énorme sur le droit parlementaire.»

«Qu’on accuse ou qu’on s’excuse»

M. Chagnon a trouvé une formule qui a fait mouche lors de son discours.

«Cette phrase condensait le fond de ma pensée sur la question, a résumé Jacques Chagnon. Le reproche que j’ai fait à l’UPAC, c’est de ne pas avoir porté d’accusations contre un parlementaire une semaine après son arrestation. Si elle doit le faire, qu’elle le fasse et le plus rapidement possible, sinon qu’elle s’excuse.»