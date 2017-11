La pénurie de main-d’œuvre freine l'élan de Chocolats Favoris

Les concepts se multiplient au même rythme que les ouvertures de nouvelles succursales pour Chocolats Favoris qui, malgré tout, ne fait pas exception au reste de la région et est frappé de plein fouet par la pénurie historique de main-d’œuvre à Québec.

Pour suivre sa production qui fonctionne à plein régime, l’entreprise fait actuellement des pieds et des mains pour trouver du personnel, autant en production, en distribution et en administration.

«En production, il faut ouvrir des quarts de travail supplémentaires et on a beaucoup de difficulté à aller chercher des gens», a expliqué le président, Dominique Brown, qui s’inquiète des impacts que pourrait avoir cette pénurie sur la croissance des entreprises québécoises.

«S’il n’y a pas de nouveaux candidats qui rentrent dans le système, ça finit par se transformer en guerre de salaires, et là, ce n’est pas efficient. Tout le monde y perd là-dedans», a dit M. Brown.

«Ici, des fois, il y a des gens qui rentrent, et après une semaine s’en vont. C’est vraiment difficile et c’est un frein important à la croissance», a-t-il ajouté.

Néanmoins, il estime toutefois que sa marque, en pleine croissance, lui donne un coup de pouce. «Ça prend plus de temps que ce à quoi on est habitué, mais on finit toujours par engager des gens», a-t-il indiqué, précisant qu’il peut s’écouler plusieurs semaines avant de trouver un candidat.

Des recettes et du chocolat

En dépit de la pénurie, Chocolats Favoris, qui emploie plus de 1100 personnes au Québec et au Canada, continue d’étendre ses tentacules dans différents marchés et lance son propre livre de recettes et sa gamme de produits qui y sont rattachés.

Brownies, chocolats chauds, gâteaux et autres friandises de toutes sortes, le chocolat décliné sous toutes ses formes dans les 50 recettes de «Cuisine à croquer», disponible dès maintenant partout au Québec.

Des «mini-barres» de la gamme complète des saveurs de Chocolats Favoris seront aussi lancées dans les prochains jours.

D’autres succursales

Par ailleurs, en plus de la nouvelle succursale récemment ouverte à Place de la Cité, une autre est prévue ce samedi, dans l'arrondissement de Beauport. Deux autres sont aussi annoncées à Ajax, en banlieue de Toronto, en novembre.

Selon M. Brown «beaucoup» d’autres ouvertures sont aussi au programme au printemps prochain, au Québec et dans le reste du Canada. Samedi, la bannière comptera un total de 28 établissements, dont 25 au Québec.