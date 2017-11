L'aéroport de Québec perd son restaurant

Les voyageurs en zone sécurisée de l’aéroport Jean-Lesage devront se rabattre sur les machines distributrices en attendant l’ouverture de la nouvelle aérogare en décembre.

L’aéroport a indiqué que «l’offre alimentaire en zone sécurisée sera temporairement réduite» à compter de mercredi pour faciliter la construction du corridor qui permettra de relier le nouveau bâtiment aux infrastructures actuelles.

Ces travaux marquent la fin pour le restaurant L’Altitude, le seul qui opérait en zone sécurisée jusqu’à présent, après avoir été écarté lors de la révision de l’offre alimentaire de l’endroit en 2016.

Une sélection de sandwichs, boissons et collations diverses seront vendus dans des machines distributrices pour accommoder les voyageurs jusqu’à l’inauguration, le 11 décembre prochain, du restaurant-comptoir-bar qui sera exploité par l’entreprise de Québec Nourcy dans la nouvelle aérogare.

Le porte-parole de l’aéroport a expliqué qu’il était impossible de maintenir une offre de restauration dans l’intervalle. «On est obligés de refaire cette section-là, de la remettre à niveau. L’Altitude est dans l’empreinte» des travaux, a mentionné Mathieu Claise.

L’aéroport rappelle qu’il est possible d’apporter certains aliments en zone sécurisée et invite ses clients à consulter le site web de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour en savoir plus.

Rappelons que c’est également Nourcy qui a raflé l’appel d’offres pour remplacer le Tim Hortons dans la partie publique de l’aéroport au début 2019. Le groupe comptera donc deux points de vente sur le site.

Phase 2

Par ailleurs, l’inauguration de la nouvelle aérogare lance la deuxième phase du projet YQB 2018 qui prévoit le réaménagement des lieux actuels. À terme, une zone familiale et une foire alimentaire doivent voir le jour. D’autres joueurs en plus de Nourcy devraient donc compléter l’offre alimentaire.

Selon M. Claise, des annonces auront lieu au cours des prochains mois concernant l’arrivée de nouveaux commerces.