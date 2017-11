Le réalisateur de «Rush Hour» accusé de violences sexuelles par 6 femmes

Les actrices Natasha Henstridge et Olivia Munn ainsi que quatre autres femmes ont accusé Brett Ratner, qui a notamment réalisé les superproductions «Rush Hour» et «X-Men: l'affrontement final», de violences sexuelles, selon le Los Angeles Times.

Le réalisateur de 48 ans a formellement démenti ces accusations dans une déclaration de son avocat au quotidien.

Natasha Hentstridge, rendue célèbre par son rôle dans «Espèces» (v.f. de «Species») en 1995, a accusé M. Ratner de l'avoir forcée à pratiquer une fellation alors qu'elle était mannequin à New York et âgée de seulement 19 ans.

Brett Ratner --qui réalisait alors des vidéos musicales-- «m'a tordu le bras. Et il s'est imposé physiquement», a déclaré l'actrice reconnaissant que, de guerre lasse, elle avait fait ce qu'il lui demandait.

Elle a reconnu avoir été inspirée à prendre la parole par les dizaines de femmes ayant récemment dénoncé les violences sexuelles de Harvey Weinstein, un des producteurs les plus influents de Hollywood qui, devant la gravité et l'ampleur des accusations, a été forcé de démissionner de sa société.

Olivia Nunn, qui a joué dans la série télévisée «The Newsroom», a affirmé au quotidien que Brett Ratner s'était masturbé devant elle quand elle était sur le plateau de «After the Sunset» (2005). Elle avait évoqué cette agression dans un livre, mais sans donner de nom.

Quatre autres femmes ont fait état de harcèlement sexuel.

L'avocat de M. Ratner, Martin Singer, a rejeté toutes ces accusations.

«Je représente M. Ratner depuis deux décennies et aucune femme ne l'a jamais accusé de comportement sexuel inapproprié ou de harcèlement sexuel», a affirmé l'avocat au quotidien dans une lettre de dix pages.

«Qui plus est, aucune femme n'a jamais demandé ou conclu un accord financier avec mon client», a-t-il ajouté.

Les révélations sur le comportement de M. Weinstein d'abord dans le New York Times et ensuite dans le magazine New Yorker ont libéré la parole de nombreuses femmes et de quelques hommes.