Les retards causés par le système Phénix s'accumulent

Les problèmes n'en finissent plus avec le système de paie Phénix des employés fédéraux. Un an après la date butoir fixée par Ottawa pour régler les problèmes, le nombre de paiements en souffrance a encore augmenté.

Le gouvernement fédéral s'était effectivement donné comme objectif de régler tout ce qui a trait au système de paie Phénix pour le 31 octobre 2016. Toutefois, voilà qu'un an plus tard, il y a encore 265 000 transactions en retard.

Ottawa affirme que ces retards sont dus aux modifications à apporter en raison des nouvelles conventions collectives. Malgré tout, les libéraux promettent de régler les problèmes éventuellement.

«Il n'y a personne qui est plus motivé que la ministre et moi à remonter cette pente et faire en sorte que nous ayons un système de paie à la hauteur de nos attentes», explique Stephen MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics.

Incapable de donner une date butoir, M. MacKinnon ajoute que le gouvernement vise «une amélioration constante».

Le système fédéral de paie Phénix devait générer des économies annuelles de 70 millions de dollars. Seulement cette année, Ottawa prévoit dépenser 93 millions pour tenter de régler les problèmes.