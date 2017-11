Les voleurs passaient entre les murs pour cambrioler des commerces

Quatre hommes ont été arrêtés par la police de Montréal pour avoir mis en œuvre des scénarios dignes d’Hollywood afin de cambrioler des commerces, notamment en se faufilant entre les murs de centres commerciaux.

Carl Maisonneuve, 26 ans, et Rock Landry-Mongeau, 33 ans, ont été arrêtés jeudi de la semaine dernière. Ils ont comparu le jour même pour répondre à des accusations d’introduction par effraction, de vol, de recel et de complot. Leurs complices, deux hommes de 47 ans, ont été libérés avec une promesse de comparaître.

Le quatuor serait à l’origine d’une série de 14 crimes commis depuis l’été 2014 à Montréal, Boisbriand, Beloeil et Candiac. La valeur totale de leur butin a été estimée à plus de 1,5 million $ par la police.

Des perquisitions ont été effectuées la semaine dernière et les agents ont réussi à récupérer de l’argent et des biens volés d’une valeur de 750 000 $.

En juillet, les policiers ont récolté suffisamment de preuves pour relier les quatre hommes et ont entamé une nouvelle enquête. C’est finalement une empreinte d’ADN laissée sur une scène de crime qui a notamment permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à eux.

600 000 $ de manteaux

Mais jusque-là, les quatre hommes établissaient minutieusement leur plan pour arriver à leurs fins, selon la police.

«Ils perçaient des trous dans les toits et entraient avec du cordage, ils s’introduisaient dans les murs et faisaient des trous derrière les guichets pour vider le contenu ou encore ils mettaient du ruban adhésif sur des détecteurs de fumée et utilisaient une torche pour ouvrir les guichets. Et tout ça cagoulés», a indiqué la commandante Christine Christie, du SPVM.

Le plus récent crime date de la semaine dernière, où les prévenus se seraient introduits à l’entrepôt Canada Goose de Boisbriand après les heures d’ouverture et auraient dérobé pour 600 000 $ de manteaux. Ils ont tous été retrouvés lors de la saisie.

En 25 ans d’expérience au sein de la police, la commandante Christie dit avoir rarement eu affaire à un groupe aussi bien organisé et qui perdure aussi longtemps.