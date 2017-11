Pierre Moreau s’est fait tendre «un piège ou un appât»?

Pierre Moreau a fait bande à part et a refusé d’appuyer le discours de Jacques Chagnon prononcé mardi en affirmant qu'il n'est pas historique.

Le dissident libéral s’est ainsi retrouvé «très isolé», selon les sources de Luc Lavoie, appelé à commenter le dernier feuilleton de la politique québécoise à l’émission «La Joute».

«On me dit qu’il y a beaucoup de monde au sein du caucus et même du Conseil des ministres qui se gratte la tête. Car n’oubliez pas que juste avant son abstention, le premier ministre [Couillard] avait voté en faveur [de la motion], de même que le ministre de la Justice et les membres du Conseil des ministres», souligne le jouteur.

C’est que le ministre des Ressources naturelles s’est abstenu de voter sur une motion qui visait à saluer «le discours historique de son président tenu le 31 octobre 2017 visant à défendre les droits et privilèges des parlementaires». Discours prononcé en plein Salon bleu dans la foulée de l’affaire Guy Ouellette, ce député libéral – exclu du caucus depuis – arrêté puis relâché par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), la semaine dernière.

Sur le fond, Pierre Moreau a expliqué mercredi matin en mêlée de presse que le président de l'Assemblée nationale «a confondu deux choses» en prenant la parole devant les parlementaires. En sommant l'UPAC «d’accuser ou de s'excuser» auprès du député Ouellette, Jacques Chagnon a commis des erreurs et a affiché «son incompréhension du fonctionnement du système», estime-t-il.

Mais pourquoi le ministre Moreau s’est-il isolé de la sorte? «Le monde politique est petit au Québec, relève Luc Lavoie. Quand Pierre Moreau était chef de cabinet de Jacques Dupuis, qui était ministre de la Justice, le sous-ministre était Robert Lafrenière [l’actuel commissaire de l’UPAC] et l’adjoint parlementaire, c’était Guy Ouellette. Or tout ce monde-là s’assoyait ensemble. Il y a du vieux stock là-dedans...»

«Il s’est fait prendre les culottes à terre», lance le coanalyste de «La Joute», Bernard Drainville, qui croit que le ministre, un avocat de formation, a commis une erreur en exprimant sa dissidence lors du vote sur cette motion «sans préavis» du Parti québécois.

«Les péquistes ont joué un tour à Moreau. Ils lui ont tendu un piège ou un appât», acquiesce-t-il à l’expression suggérée par le jouteur invité Antoine Robitaille, chroniqueur au «Journal de Montréal».

«Quand Moreau a vu que c’était un vote par appel nominal, il était trop tard parce qu’il ne pouvait plus sortir du Salon bleu. Les portes étaient verrouillées. C’est une erreur d’amateur, ajoute Drainville. Tu ne peux pas te permettre, si tu es Pierre Moreau et que tu aspires à devenir premier ministre, de te retrouver dans une situation comme celle-là.

Sans doute espérait-il ainsi «se démarquer», soupçonne Antoine Robitaille.

Pourtant, avant la période de questions ce matin, Pierre Moreau avait bien calculé sa sortie, croit Bernard Drainville ainsi que l’animateur Paul Larocque, en rabrouant le président de l’Assemblée nationale concernant son discours qualifié «d’historique».