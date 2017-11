Qui sont les victimes de l’attentat de New York?

La police a confirmé que sur les huit personnes qui ont péri dans l’attentat de New York, six étaient des étrangers - cinq Argentins et un Belge - et deux des Américains.

Darren Drake habitait au New Jersey et travaillait en tant que gestionnaire de projet chez la firme d’analyse financière Moody’s, au World Trade Center, selon le «USA Today». L’homme de 33 ans venait de louer un vélo en libre-service pour se déplacer entre deux réunions, selon ce qu’a raconté son père au quotidien américain.

Nicholas Cleves, 23 ans, est la plus jeune victime de cet attentat. Il est également le seul habitant de la Grosse Pomme à avoir péri dans l’attaque. D’après les informations du «New York Post», il habitait avec sa mère dans le West Village.

La Belge Ann-Laure Decadt était originaire de Roulers, selon Bruxellesé. Âgée de 23, la mère de famille est la seule femme à avoir perdu la vie lors de l’attentat. Elle faisait du vélo avec sa mère et ses deux sœurs lorsqu’elle a été happée.

Les Argentins étaient d'anciens camarades d'école qui fêtaient le 30e anniversaire de leur diplôme, originaires de la ville de Rosario. Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij, Hernan Ferruchi, Hernan Mendoza et Diego Angelini, étaient architectes ou chefs d'entreprise. Ils faisaient partie d’un groupe de 10 qui était arrivé samedi et comptait passer une semaine à New York.

Une des victimes, Erlij, 48 ans, était un chef d'entreprise dans le secteur de la sidérurgie. Il avait payé le billet d'avion de certains de ses amis, selon la presse argentine.

Sur le groupe de dix Argentins, quatre sont sortis indemnes, tandis que Martin Marro, qui réside depuis quelques années à Boston, se remettait de ses blessures au Presbyterian Hospital de Manhattan.

Au total, douze personnes ont été blessés, selon les pompiers: neuf étaient toujours hospitalisées mercredi matin, dont quatre dans un état »critique mais stable», ont-ils précisé.