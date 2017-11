Une demande de recours collectif déposée sur le prix du pain tranché

Une demande de recours collectif a été déposée, mercredi matin, contre trois compagnies qui auraient participé à un cartel pour fixer le prix du pain tranché.

«Si les commerçants fixent les prix, on n’est plus dans un marché libre. Le consommateur paie donc plus cher qu’il devrait parce que les prix sont artificiellement gonflés», a dénoncé l’avocat responsable du recours, Joey Zukran, de LPC Avocat.

C’est à la suite de perquisitions menées par le Bureau de la concurrence concernant de présumées pratiques anticoncurrentielles que la demande a été déposée devant la Cour supérieure de Montréal.

Les chaînes de supermarchés Metro, Loblaw et la compagnie Weston sont visés par le recours collectif. Le «Journal de Montréal» a aussi appris mercredi que Sobeys, qui détient la chaîne IGA, a également reçu la visite des enquêteurs.

Tout le monde en achète

«Nous réclamons la différence entre le prix payé par le consommateur et celui qu’il aurait dû avoir s’il n’y avait pas eu de collusion entre les entreprises», a précisé Me Zukran.

L’avocat ignore pour le moment quel est ce montant et combien de personnes pourront être touchées par le recours.

«Tout le monde achète du pain, alors on peut penser que ça pourra toucher des millions de Canadiens», a-t-il soutenu.

Pour le moment, aucune accusation n’a été déposée par le Bureau de la concurrence. Me Zukran suivra donc de près le dossier pour préciser sa demande.

Il faut également qu’un juge approuve d’abord la demande de recours collectif avant que les procédures judiciaires ne s’enclenchent, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.

Pas les premiers

Si un cartel est démontré entre des entreprises sur la question du prix du pain, le Canada ne serait pas le premier pays à en être victime.

La Competition Commission en Afrique du Sud a d’ailleurs mis au grand jour l’an dernier un système de collusion entre quatre entreprises qui fixaient le prix du pain entre la fin des années 1990 et 2006.