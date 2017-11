Une écrivaine accuse Dustin Hoffman de l'avoir harcelée sexuellement

Une écrivaine dit avoir été harcelée sexuellement à 17 ans par Dustin Hoffman, alors qu’elle était stagiaire sur le plateau du film La mort d’un commis voyageur, en 1985.

«Il m’a demandé de lui donner un massage de pieds à mon premier jour sur le plateau, ce que j’ai fait», a déclaré Anna Graham Hunter au Hollywood Reporter.

«Il flirtait ouvertement avec moi, il m’a attrapée par le cul, il m’a parlé de sexe. Un matin, je me suis rendue à sa cabine d’essayage pour prendre sa commande pour le déjeuner. Il me regardait avec un sourire, en prenant son temps. Puis il a dit: ‘’Je vais prendre un œuf dur... et un clitoris à la coque’’. Les gens présents ont éclaté de rire. Je suis partie, sans mots. Et je me suis réfugiée à la salle de bain, où j’ai pleuré», a-t-elle poursuivi.

Plus loin, elle écrit qu’«il était un prédateur, j’étais une enfant, et c’était du harcèlement sexuel. Quant à savoir quelles répercussions ce comportement a eu sur moi, j’imagine que je vais le découvrir dans les prochaines années».

Anna Graham Hunter a répertorié toutes ces histoires qui se sont déroulées sur une période de cinq semaines dans un journal qu’elle a partagé avec sa sœur par courrier. «Récemment, j’ai tout relu pour la première fois depuis longtemps», raconte-t-elle.

Interrogé à ce sujet par le Hollywood Reporter, l’acteur a demandé pardon et a indiqué que «cela ne correspond pas à la personne que je suis».

«J’ai le plus grand respect pour les femmes et je me sens mal de constater que mes gestes ont pu [la] plonger dans une situation inconfortable. Je suis désolé», a réagi Dustin Hoffman.