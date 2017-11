Une filiale de Power Corporation investit dans la Compagnie Électrique Lion

La Compagnie Électrique Lion pourra poursuivre la distribution de son autobus 100 % électrique grâce à un investissement d’Énergie Power, filiale de Power Corporation du Canada, qui devient actionnaire de l’entreprise de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

En plus de continuer la distribution du eLionC, un autobus propulsé entièrement à l’électricité, la Compagnie Électrique Lion a indiqué mercredi, par communiqué, que l’argent de Power Corporation lui permettra de lancer de nouveaux autobus et camions électriques de classe 5 et 8.

«Nous continuerons d’innover afin d’offrir à notre société une gamme complète de véhicules lourds et semi-lourds 100 % électriques. Nous souhaitons contribuer à un environnement plus sain et écologique, non seulement pour nous, mais aussi pour nos générations futures», a dit Marc Bédard, président de la Compagnie Électrique Lion, qu’il a fondée en 2008 et qui emploie une centaine de travailleurs.

«Énergie Power est fière de s’associer à M. Marc Bédard, qui continue de faire avancer sa vision grâce à son grand leadership et à son esprit d’innovation. Nous avons pleinement confiance en la capacité de Lion de se développer davantage et de se positionner parmi les leaders internationaux du secteur de l’électrification des transports», a indiqué Pierre Larochelle, président et chef de la direction d’Énergie Power.

«Ce nouveau partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement axée sur les secteurs liés au développement durable et à l’énergie propre», a-t-il ajouté.