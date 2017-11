Une grande fête d’Halloween annulée pour des raisons de sécurité

Une grande fête d'Halloween, qui devait se tenir dans un ancien asile, est annulée à Sainte-Clothilde-d'Horton, dans le Centre-du-Québec.

Un jugement de la Cour supérieure ordonne au propriétaire de clôturer les lieux et d'interdire l'accès au bâtiment laissé à l’abandon.

Lors du passage de l’équipe de TVA Nouvelles, les lieux avaient été sécurisés et les entrés du site placardés.

La municipalité jugeait l'endroit et la structure du bâtiment dangereux et non conforme aux normes de la Sécurité incendie.

Entre 1000 et 2000 personnes étaient attendus dans la nuit de vendredi.

Un parcours d'épouvante sur 3 étages était organisé avec 35 comédiens professionnels sur place.

Le site est populaire depuis des années auprès des adeptes de phénomènes paranormaux.

En 1988, l'asile a été la proie d'un incendie et 8 personnes seraient mortes.