Une nouvelle image qui ne fait pas l'unanimité

Depuis mercredi matin, tous les taxis qui desservent l'aéroport Montréal-Trudeau doivent arborer la nouvelle signature «Bonjour».

Les quelque 375 véhicules qui sont en service à cet endroit doivent donc être bicolores, en étant recouverts d’un adhésif blanc avec le capot et le toit colorés. Ils doivent également arborer le mot «Bonjour» sur les portières.

Avec cette nouvelle identité visuelle, Montréal souhaite que ses taxis Bonjour deviennent un emblème de la ville à l’instar de New York et ses Yellow Cab.

La Ville et Tourisme Montréal espèrent maintenant que tous les autres chauffeurs de taxi de la métropole emboîtent le pas et adoptent cette nouvelle signature.

Mais plusieurs chauffeurs et compagnies de taxis affirment qu’ils ne peuvent se permettre de débourser entre 700 $ et 1500 $ pour effectuer ces changements.

«Moi je vais résister à tout prix, dit un chauffeur. Ils doivent payer pour subventionner ça, parce qu’à ce moment-là, le chauffeur ne peut plus utiliser sa voiture personnelle pour aller à un mariage ou à des funérailles.»

«C’est sûr et certain que c’est une très bonne chose, soutient pour sa part Stanley Bastien de l’Association des travailleurs du taxi. Je pense que l’industrie du taxi avait besoin de se rehausser et de se donner une image qui nous appartient.»

Puisque Tourisme Montréal comprend la grogne des chauffeurs, l’organisme paiera pour la transformation de 45 véhicules au cours des prochains mois. Les propriétaires seront choisis au terme d’une évaluation.