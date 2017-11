Changement d’heure : vérifiez vos avertisseurs de fumée

Le changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche est l’occasion, comme chaque année, de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée de sa résidence, a tenu à rappeler jeudi le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Rappelons qu’on recule l’heure dans la nuit du 4 au 5 novembre et qu’on recommande aux propriétaires ainsi qu'aux locataires de vérifier du même coup leurs avertisseurs de fumée, «un petit geste qui peut faire toute la différence», selon le SIM.

«Contribuez à assurer la sécurité de votre maisonnée et des êtres qui vous sont chers en revoyant avec eux les comportements sécuritaires à adopter en cas d'incendie. Lorsque vous visitez un membre de votre famille, prenez un moment et offrez-lui de vérifier le fonctionnement de son avertisseur de fumée», a indiqué le SIM, par communiqué, rappelant qu’«il est obligatoire de posséder un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme en vertu du Règlement sur le Service incendie de Montréal».

Des étudiants de l’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPQ) feront une tournée de plusieurs secteurs du grand Montréal, vendredi et samedi, pour parler de l’importance d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels dans sa maison ou son appartement.