Cure de rajeunissement pour les fortifications de Québec

Parcs Canada a entrepris au printemps dernier d'imposants chantiers visant à restaurer une grande partie des fortifications de la ville de Québec.

Les travaux sont titanesques et nécessitent une grande expertise afin de préserver le caractère unique de ces vestiges.

Un des principaux chantiers est celui du bastion Saint-Louis.

Sur place, on déconstruit des murs érigés en 1745 pour les reconstruire de toute pièce avec les matériaux d'origine.

Ce genre de chantier doit d'abord être passé au peigne fin par des équipes d'archéologues puisqu'on peut y retrouver des vestiges qui datent d'avant le début de la construction.

Le second chantier en importance est celui de la redoute Dauphine, un bâtiment militaire qui a changé de vocations à plusieurs reprises depuis sa construction.

Les travaux visent principalement à restaurer l'enveloppe extérieure de la redoute et ont permis de faire de belles découvertes.

«Le fait d'enlever le crépi nous a permis de découvrir par exemple des petites fenêtres ainsi que certaines portes que les Français avaient construites, mais que les Anglais avaient cru bon condamner. Ce genre de rénovation nous permet de voir l'envers du décor», explique le conseiller à la gestion des ressources culturelles et historien pour Parcs Canada, Jean-François Caron.

Finalement, une autre partie importante des fortifications est le Fort numéro un, situé à Lévis.

Sur ce site, on souhaite préserver autant que possible les contreforts qui retiennent le mur et qui ont été érigés en 1865.

Les experts de Parcs Canada prennent également soin d'utiliser de nouvelles pierres taillées dans le matériau d'origine, soit le grès vert, que l'on peut encore trouver dans la région de Lévis.

Les travaux de restauration des fortifications de Québec sont nécessaires afin que la ville puisse préserver son titre au patrimoine mondial de l'UNESCO.