De plus en plus de fonctionnaires en attente à cause de Phénix

La frustration des employés du gouvernement fédéral n'en finit plus à l'égard du système de paie Phénix. La situation est loin de s'améliorer parce que les retards continuent de s'accumuler.

Mercredi, le gouvernement dévoilait les plus récents chiffres sur le nombre de transactions en retard qui se chiffrait maintenant à 265 000 le 18 octobre, soit 8000 cas de plus qu'en septembre.

Les employés sont à bout de souffle et la frustration monte dans les rangs des employés de la fonction publique. TVA Nouvelles s'est entretenu avec une employée de la défense nationale et mère monoparentale qui n'a pas reçu de salaire pendant 68 jours.

Certains craignent que le gouvernement ne vienne jamais à bout du problème. «On comprend que la problématique est très grande pour régler l'ensemble des situations, mais on est un peu désabusé que ça prenne autant de temps que ça», explique Stéphane Aubry, vice-président de l'Insitut professionnel de la fonction publique.

Selon M. Aubry, il est temps que les choses se règlent, un an et demi après la mise en place du nouveau système. Toutefois, le gouvernement n'ose plus promettre une date pour un retour à la normale.

Ottawa affirme travailler très fort, mais dit également avoir hérité d'un fouillis de la part de l'ancien gouvernement conservateur.

Mis en place il y a un an et demi, Phénix a coûté 310 millions de dollars à implanter. Le système devait générer des économies annuelles de 70 millions. Or, il en coûtera plus de 400 millions de dollars pour corriger les ratés.

On devrait avoir certaines réponses puisque le vérificateur général du Canada doit faire un rapport sur le fiasco du Phénix dans moins de trois semaines.