Il ne faut pas craindre l'UPAC dit Couillard

Les trois députés qui craignent de dévoiler les nombreuses irrégularités dans le processus d’accréditation d’entreprises par l’Autorité des marchés financiers doivent parler publiquement, plaide l’opposition.

Sous le couvert de l’anonymat, trois parlementaires ont confié à Cogeco Nouvelles avoir été informés d’anomalies touchant l’AMF. Au moins un d’entre eux refuserait de parler publiquement, par peur d’être pris en filature ou arrêté par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), rapporte Cogeco jeudi matin.

«Il ne faut pas craindre», a réagi le premier ministre Philippe Couillard, alors qu’il sortait du caucus libéral.

Qualifiant la situation d’«extrêmement grave», le Parti québécois invite ces élus à dévoiler les informations en leur possession. «Je pense que ces députés-là doivent parler en toute liberté, avec leur immunité, dire ce qu’ils savent. Et là, leurs déclarations sont courageuses ce matin, mais sont sur le sceau de l’anonymat. Et certains craignent. Et ça, c’est grave», a commenté Pascal Bérubé.

Son collègue Nicolas Marceau tient le même discours. «J’appelle ces députés à la plus grande transparence. De nous laisser savoir quelles sont les irrégularités qui ont été observées de leur côté, qu’on en sache plus», commente-t-il.

Ces députés ne sont pas rattachés au Parti québécois, confirme M. Bérubé. «C’est au caucus libéral que ça se passe ce matin», dit-il.

Commission parlementaire

La Coalition avenir Québec réitère de son côté l’importance de tenir une commission parlementaire sur ce dossier, proposition rejetée mercredi par le premier ministre Philippe Couillard.

«L’idée de l’immunité parlementaire, c’est justement de permettre aux gens de s’exprimer librement, sans contrainte, sans crainte de représailles, avance Eric Caire. Que ces députés-là fassent le travail qu’ils ont à faire dans leur caucus, c’est-à-dire convaincre le caucus du Parti libéral d’accepter l’idée de cette commission parlementaire.»

«Marché d’accompagnement»

En commission parlementaire sur un tout autre sujet, mercredi, l’AMF a nié les allégations dévoilées par la sonneuse d’alerte Annie Trudel. Cette dernière prétend que l’UPAC et l’AMF auraient mis en place un stratagème qui forcerait des entreprises à recourir à un cabinet de consultants privé et débourser d’importantes sommes d’argent pour favoriser leur accréditation.

L’AMF reconnaît toutefois l’existence d’un «marché d’accompagnement» des entreprises, qui pourraient débourser jusqu’à 1 million $ pour être guidées dans leur processus d’accréditation. L’organisation confirme avoir eu vent des honoraires importants chargés par ces firmes, bien qu’elle ne s’en mêle pas. C’est que l’AMF n’oblige pas ces dernières à avoir recours à des firmes externes, dit-elle.

Le dirigeant de l’AMF, Louis Morisset, affirme que l’UPAC n’a décelé aucun problème d’intégrité chez la «grande majorité» des 4000 sociétés privées qui ont été accréditées à ce jour par l’AMF. Quelque 300 entreprises ont cependant reçu des préavis de refus ou des demandes de correctifs sur certains éléments identifiés par l’UPAC lors de son enquête.

Il présume que ces dernières ont pu engager des consultants externes pour atteindre le niveau d’intégrité exigé par l’UPAC. Plus d’une trentaine d’agences offriraient ces services. Aucune ne serait favorisée ou recommandée par l’AMF. Aucune n’aurait d’ailleurs le «monopole» de ce service, la plus populaire recueillant «20%» du marché, dit M. Morisset.

Enquête de la vérificatrice générale

Québec a mandaté la Vérificatrice générale lundi, afin qu’elle se penche sur ces allégations. S’il accueille cette démarche, le Parti québécois met toutefois en doute les moyens dont dispose la vérificatrice pour mener à bien son travail et réclame une enquête policière, qui pourrait être menée par le Bureau des enquêtes indépendantes.

De son côté, la Coalition avenir Québec demande à voir la liste des firmes externes retenues par des entreprises en processus d’accréditation auprès de l’AMF.