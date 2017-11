Hausse des profits pour SNC-Lavalin au troisième trimestre

SNC-Lavalin a rapporté jeudi un bénéfice net en forte hausse pour le troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, en raison notamment de la contribution sa récente acquisition, la compagnie d’ingénierie britannique WS Atkins.

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre dernier, la firme d’ingénierie a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 103,6 millions $ ou 59 cents par action après dilution comparativement à 43,3 millions $, ou 29 cents par action, l’an dernier.

«Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, dont la contribution provenant de notre récente acquisition majeure d'Atkins. L'intégration de cette entreprise se déroule bien, et nous continuons de repérer, au sein de nos principaux marchés, des occasions qui nous aideront à réaliser notre plan de croissance, en particulier dans le secteur des technologies numériques», a indiqué Bruce Neil, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin.

Rappelons que la compagnie d’ingénierie britannique WS Atkins a été acquise pour 3,6 milliards $ CAN par SNC-Lavalin en avril.

Les revenus de la firme ont atteint 2,6 milliards $, grâce notamment à la contribution de 805,3 millions $ d’Atkins, comparativement à 2,2 milliards $.

«Grâce à notre carnet de commandes et à nos nombreuses occasions d'affaires de grande qualité dans les principaux secteurs et régions où nous exerçons nos activités, nous sommes confiants que nous réussirons à atteindre nos cibles de résultats à court terme et à réaliser notre vision 2020 à long terme», a ajouté le grand patron de SNC-Lavalin.

En date du 30 septembre dernier, le carnet de commandes de SNC-Lavalin s’élevait à près de 11 milliards $.

Par ailleurs, un dividende trimestriel de 0,273 $ par action sera payé le 30 novembre 2017 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 16 novembre 2017.