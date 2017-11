Imposer des taxes sur le commerce en ligne?

À deux mois de Noël, les commerçants craignent d'importantes pertes de revenus à cause de la concurrence déloyale des géants du numérique comme Amazon.

Ils sont plusieurs à implorer le gouvernement d'agir afin de contrer l'iniquité fiscale.

Dans les prochaines semaines, 70% des consommateurs magasineront leurs cadeaux de Noël en ligne.

«10% de ce que vous et moi allons acheter à Noël va passer par le Web. Grosso modo. Le problème, c'est que la moitié de ce 10%-là va être acheté sur des sites américains, pour la plupart», explique le professeur en marketing Jacques Nantel.

Pour ce professeur aux HEC, le gouvernement du Québec doit s'attaquer rapidement à l'iniquité fiscale provoquée par le commerce en ligne.

«C'est important de soulever le débat. Et c'est important de s'y pencher rapidement. Parce que, là, on ne parle pas d'une petite fuite, on parle d'une hémorragie», soulève M. Nantel.

Mercredi, le député de Québec solidaire Amir Khadir, aux côtés du président-directeur général de La Maison Simons, demandait au gouvernement Couillard de percevoir les taxes et impôts des géants numériques présents au Québec.

«C'est le bon sens. Et c'est un petit pas, d'après moi, dans une direction ou on avance. Et on avance rapidement», affirme le président-directeur général de la Maison Simons Peter Simons.

De son côté, le président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Léopold Turgeon, estime que c'est l'économie entière de la province et du pays qui risque d'être touchée.

«On veut juste avoir les mêmes règles du jeu, c'est tout! C'est tout ce qu'on demande! On ne veut pas de protectionnisme. On veut que... Si, ici, nos détaillants ont l'obligation de charger les taxes, bien, il faut que les détaillants étrangers aient cette même obligation», réclame-t-il.

Chose certaine, le gouvernement devra se pencher sur la question de l'iniquité fiscale. Ils sont d'ailleurs plusieurs à demander que ça devienne un enjeu au coeur de la prochaine campagne électorale.