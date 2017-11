Intimidée, une fille de 11 ans s'enlève la vie

Les autorités de la Caroline du Sud enquêtent après la mort d'une fille de 11 ans qui s'est enlevé la vie. Sa famille et ses proches croient qu'elle a commis ce geste après avoir été intimidée à l'école.

«Elle a dit à cinq de ses amis qu'elle ne pouvait plus faire ça désormais, qu'elle s'en allait à la maison et qu'elle allait se suicider», raconte Brandy Rivers-Dixon, la tante de Toni.

Depuis la mort de la jeune fille, les parents de six autres enfants ont contacté la famille de Toni pour dire que leurs enfants avaient également été victime d'intimidation de la part du même étudiant.

Tous ont accepté de participer à l'enquête de la police du comté de Hampton. La mère d'une camarade de classe dit que sa fille a été victime à plusieurs reprises.

«Elle a été poussée dans une étagère et a été blessée à la tête. Quand elle est arrivée à la maison, elle m'a dit que c'était le même enfant qui l'a intimidée», affirme Miranda Cook.

Selon elle, il s'agit d'un problème récurrent depuis l'an dernier et que la direction est au courant. «Ils s'en occupent et ça arrête pendant un temps. Ensuite, quelques semaines plus tard, elle revient à la maison et dit qu'elle recommence à être intimidée», ajoute Mme Cook.

L'école a refusé de commenter en raison de l'enquête en cours.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus