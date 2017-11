Kevin Spacey veut se faire soigner

Accusé de harcèlement sexuel par plusieurs hommes, Kevin Spacey a choisi de se faire soigner. L’acteur Anthony Rapp est le premier à avoir porté des accusations à son encontre et depuis, d’autres se sont exprimés pour raconter le comportement de l’acteur à leur égard.

Le porte-parole de Kevin Spacey a annoncé que l’acteur souhaitait suivre un traitement.

«Kevin Spacey prend le temps nécessaire pour chercher une évaluation et un traitement. Aucune autre information ne sera dévoilée pour l’instant», a annoncé dans un communiqué Staci Wolfe, qui représente le comédien.

Le traitement annoncé par Kevin Spacey fait écho à Harvey Weinstein, lui aussi suivi médicalement à la suite des nombreuses accusations de harcèlement, abus et viol qui ont émergées ces dernières semaines contre lui depuis que son comportement a été dévoilé dans deux articles, l’un du New York Times et l’autre du New Yorker.

Parmi les actrices qui accusent Harvey Weinstein, on peut citer Asia Argento, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow ou encore Rose McGowan. Harvey Weinstein a démenti ces accusations, assurant que tous les rapports sexuels qu’il a eus étaient consentis. Il est actuellement suivi au centre The Meadows, en Arizona.

Concernant Kevin Spacey, la série House of Cards dont il est l’acteur principal a annoncé que la sixième saison serait la dernière et Netflix, qui diffuse la série, s’est dit «profondément troublé» par les allégations à l’encontre de son acteur vedette. Les cours en ligne que Kevin Spacey donnait jusqu’alors pour MasterClass ont été annulés et l'émission This Is Us a enlevé une référence au comédien dans son épisode diffusé mardi soir dernier sur NBC.

Outre Anthony Rapp, trois autres hommes ont accusé Kevin Spacey de les avoir harcelés sexuellement.