La mère de Jolène Riendeau a peur qu’il agresse des enfants

La mère de Jolène Riendeau craint que des filles ou des femmes soient agressées puisque le principal suspect du meurtre de sa fille et récidiviste en matière d’agressions sexuelles a été libéré.

Robert Laramée est sorti du pénitencier d’Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines le 18 octobre dernier en avant-midi, ce qui a mis en colère Dolorès Soucy, la mère de Jolène Riendeau, dont le corps a été retrouvé plus de 12 ans après sa disparition.

«Je demande aux familles de surveiller leurs enfants, j’implore les jeunes filles de ne pas se laisser manipuler par lui. Aux femmes vulnérables de ne pas créer d’amitié ni de lien avec cet homme-là. De refuser ses invitations par Facebook. C’est un récidiviste et, encore une fois, c’est le public qui paie», a dit Mme Soucy.

Elle est à ce point inquiète de croiser un jour celui que les policiers considèrent comme le principal suspect dans le meurtre de sa fille de 10 ans en 1999 qu’elle a déménagé en Mauricie.

«Je suis enragé. Lorsque j’en parle, j’ai encore des frissons partout. Ça ne se peut pas», a renchéri le père de Jolène, René Riendeau.

Risque élevé

Il n’y a pas que les parents de Jolène Riendeau qui s’inquiètent de la libération de Laramée, qui a purgé toute sa peine pour avoir violenté et séquestré deux femmes.

Dans un rapport daté du mois d’août, la Commission des libérations conditionnelles notait: «le risque de récidive dans des délits de nature violente est évalué à élevé et votre attitude de contrôle et de harcèlement qui y contribue est toujours d’actualité.»

L’homme, qui est maintenant âgé de 54 ans, traîne de nombreux antécédents judiciaires de violence sur des femmes et d’agressions sexuelles sur des enfants. Il a d’ailleurs été déclaré délinquant à contrôler pour 10 ans en juin 2013.

Le suspect numéro 1 du meurtre de Jolène Riendeau a toujours refusé de se soumettre à un test polygraphique, tant lors de la disparition de la fillette en 1999 à Montréal que lorsque le corps a été retrouvé près du pont Champlain en 2011.

Oubliée

Robert Laramée n’a jamais été accusé pour ce meurtre, mais il est encore le principal suspect des policiers vu son profil, ses antécédents judiciaires et parce qu’il était le voisin de la famille Riendeau.

Jolène Riendeau a été portée disparue le 12 avril 1999. La veille, elle avait quitté la maison avant le souper, avec ses patins à roues alignées et quelques dollars en poche, pour aller s’acheter un sac de croustilles au dépanneur. Elle n’est finalement jamais rentrée au domicile familial, situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Près de 20 ans après la disparition de sa fille, Mme Soucy implore les policiers d’interroger à nouveau Robert Laramée.

«Je voudrais seulement qu’il passe un polygraphe», a dit en larmes Dolorès Soucy, qui a bien peur que le dossier de sa fille soit tabletté.

Le Service de police de la Ville de Montréal affirme qu’il n’y a pas eu de nouveaux éléments dans l’enquête, mais qu’elle est toujours ouverte.

– Avec la collaboration de Michaël Nguyen

Le lourd passé de Robert Laramée

1987

Premières accusations de Robert Laramée

11 avril 1999

Jolène Riendeau se rend au dépanneur un peu avant le souper avec quelques dollars en poche pour s’acheter un sac de croustilles.

12 avril 1999

Les parents de Jolène Riendeau appellent les policiers à 1 h du matin.

Plus de 175 personnes qui habitaient dans un rayon de 10 rues par 10 rues du domicile de la jeune fille avaient des antécédents à caractère sexuel. Elles ont toutes été interrogées et éliminées, sauf une : Robert Laramée.

2001

Robert Laramée purge une sentence de 20 mois pour avoir agressé des mineurs.

4 mai 2011

Le Service de police de la Ville de Montréal annonce la découverte des restes de Jolène Riendeau près du pont Champlain.

6 mai 2011

Robert Laramée est arrêté, puis relâché faute de preuves, après un interrogatoire de plus de 12 heures.

Juin 2013

Robert Laramée est reconnu coupable de voies de fait et de séquestration sur deux femmes et condamné à quatre ans de pénitencier. Les événements remontent à 2007 et 2009.

Août 2015

Il demande une libération conditionnelle qui lui est refusée.

Août 2016

Il sort du pénitencier. Il a terminé de purger l’entièreté de sa peine, après s’être fait refuser la libération aux deux tiers. Il doit cependant demeurer dans un centre résidentiel communautaire et suivre un programme.

Octobre 2017

Après un retour en prison de quelques semaines, Robert Laramée est vu en train de sortir du pénitencier d’Archambault.