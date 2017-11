Nouveaux retards et nouvelle commande pour le C Series de Bombardier

Bombardier ne sera pas en mesure de livrer les 30 avions C Series qui devaient sortir de ses usines d’ici la fin de l’année, a confirmé jeudi l’entreprise. Mais pour la première fois en plus de 18 mois, elle a aussi annoncé la commande de nouveaux avions.

L’entreprise de Mirabel entend maintenant livrer un total de 20 à 22 avions pour l’année financière en cours. Ce retard est principalement attribuable aux retards de livraison de moteurs par Pratt & Whitney, affirme Bombardier.

Celle-ci a par ailleurs annoncé la signature d’une entente de construction de 31 avions avec un client européen, qui comprend une option pour l’achat de 30 appareils supplémentaires. Bombardier et la société aérienne — Bombardier a choisi de ne pas l’identifier — doivent encore s’entendre sur le prix des appareils.

Bombardier n’avait pas été en mesure d’attirer un nouveau client dans le programme C Series depuis près d’un an et demi lorsque l’entreprise a transféré la propriété de la majorité du programme au géant européen Airbus, il y a quelques semaines. Ce nouveau contrat semble découler de cette transaction.

Cela «confirme la croissance de la confiance qu’ont les clients dans le programme C Series», a déclaré le président et chef de la direction, Bombardier inc., Alain Bellemare. «À l’avenir, alors qu’Airbus rejoint le programme et que les avions C Series continuent de faire leurs preuves en service, nous nous attendons à ce que l’élan commercial se renforce.»

Bon 3e trimestre

Bombardier diffusait jeudi matin ses résultats du 3e trimestre. Bombardier a affiché des revenus de 3,8 milliards US $ pour le trimestre, en hausse de 3 % par rapport à la même période l’année précédente. Pour l’ensemble de l’année en cours ceux-ci ont fléchi de 4 % pour s’établir à 11,5 millions $.

Son résultat net s’est toutefois détérioré, Bombardier ayant enregistré une perte nette de 117 millions $ pendant le trimestre, contre une perte de 94 M$ au 3e trimestre 2016. Pour les résultats depuis le début de l’exercice 2017, la perte nette est toutefois passée de 722 millions $ à 444 millions $, une amélioration de 39 %.

Le plan de redressement de l’entreprise annoncé il y a deux ans se poursuit, a-t-il ajouté. «Nous avons démontré notre capacité de réduire nos coûts, d’améliorer notre productivité et d’accroître nos marges. Nous exécutons nos programmes en croissance et nous prenons les mesures stratégiques qui s’imposent pour valoriser pleinement notre portefeuille.»