Le Canada contestera en justice les taxes sur le bois d'oeuvre

Le gouvernement Trudeau a confirmé jeudi qu’il intentera des recours judiciaires contre l’imposition «injuste» de droits de douanes sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre.

Plusieurs options sont sur la table, dont des procédures en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain et de l’Organisation mondiale du commerce. «Nous allons agir rapidement, a assuré la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Nous estimons que nous obtiendrons des résultats favorables à notre industrie, comme ce fut le cas dans le passé.»

Le département du commerce américain a confirmé jeudi le pourcentage de taxes qu’il comptait imposer à la frontière sur les produits de différentes compagnies canadiennes. La majorité des producteurs seront touchés par des droits d’un peu moins de 21 %. Dans le cas de la compagnie québécoise Résolu, ces droits seront de 17,9%.

Le département a établi que le bois d’œuvre canadien était vendu aux États-Unis à un prix qui était de 3,2% à 8,8% inférieur à sa valeur réelle. Il a également conclu que le Canada offrait à ses producteurs des subventions «injustes» allant de 3,34 % à 18,19%.

«La décision du département du Commerce des États-Unis relative aux droits antidumping et compensateurs punitifs contre les producteurs canadiens de bois d’œuvre résineux est injuste, non fondée et profondément préoccupante», a dénoncé Mme Freeland.

L’administration américaine s’est justifiée en disant qu’il avait été impossible de s’entendre «de manière mutuellement acceptable» sur un règlement de cette dispute commerciale. «Cette décision est basée sur une révision complète et impartiale des faits, dans le cadre d’un processus ouvert et transparent visant à défendre les entreprises et les travailleurs américains», a commenté le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross.