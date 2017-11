À huit mois de la légalisation du cannabis au Canada, il est encore difficile de mesurer l’impact de l’entrée en vigueur d’une telle loi.

À Ottawa, le sénateur Claude Carignan a confié à l’émission «J.E.» que le Canada n’est pas prêt à faire face à la vente du pot à des fins récréatives pour adultes. Que ce soit dans les milieux de travail, dans la prévention auprès des jeunes, sur la contrebande et pour la sécurité routière, précise-t-il.

Le sénateur conservateur, qui surveille de près le processus d’adoption de la loi, trouve qu’il est irresponsable de mettre ça en place pour le premier juillet prochain.

Claude Carignan pilote le projet de loi qui vise à permettre aux policiers d’utiliser un appareil de détection salivaire qui permet de déceler la présence de cannabis et d’autres drogues dans le sang.

Au Canada, pour porter des accusations de capacité de conduite affaiblies par la drogue, la majorité des corps de police ont recours à des experts en reconnaissance de drogue.

Le problème est qu’il n’y a que 600 policiers qui disposent de cette formation selon le président de l’Association des directeurs de police du Canada.

Mario Harel, directeur du service de police de Gatineau, estime qu’il faudra près de 2000 policiers experts en reconnaissance de drogue au pays, plus de trois fois le nombre actuel, pour répondre à la demande lorsque le cannabis sera légal.

«On n’a pas de boule de cristal, dit-il, mais avec ce qui s’est passé ailleurs, on doit s’attendre qu’il y ait une augmentation de conduites avec les capacités affaiblies par la drogue.»

Ce soir à 19h30, à l’émission «J.E.», vous verrez que la capacité de formation de ces policiers spécialisés est limitée. Il ne sera pas possible d’en former assez d’ici le premier juillet. À l’École Nationale de police à Nicolet, qui dispense cette formation au Québec, on mentionne pouvoir quand même en former un nombre suffisant pour assurer la sécurité sur les routes au cours des prochains mois.

La légalisation du cannabis est aussi problématique pour plusieurs employeurs qui appréhendent l’impact sur leurs opérations. Comment composer avec des employés qui auront fumé un joint à l’heure du midi avant de revenir travailler? Quand et dans quelles conditions pourront-ils faire des tests de dépistage?

Hélène Sampson, formatrice chez Alco Prévention Canada conseille aux entreprises de rédiger au plus tôt une politique interne sur le cannabis afin d’être prêt pour le premier juillet, date d’entrée en vigueur de la loi. Des politiques d’entreprises qui doivent prévoir, entre autres, les sanctions et le moment où il peut y avoir des tests.

De son côté, Elaine Léger, avocate spécialisée en droit du travail chez Fasken Martineau, rappelle que de telles politiques doivent être rédigées en tenant compte des limites permises par la Charte des Droits et Libertés. On ne peut pas faire des tests sur de simples doutes, rappelle-t-elle à l’émission «J.E.», il doit y avoir des doutes objectifs et raisonnables.