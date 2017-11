L’ancien ministre de la Justice Marc Bellemare estime que le discours du président de l’Assemblée nationale Jacques Chagnon et les propos du directeur de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ont contribué à la perte de confiance de la population envers les institutions.

«C’est bien évident que la police n’a pas le pouvoir d’accuser, la police a le pouvoir d’enquêter et de monter un dossier contre une personne, pour après le remettre au DPCP, où il y a 600 avocats dont la mission est de regarder cette preuve et de voir s’ils peuvent obtenir une condamnation raisonnablement devant une cour de justice. Le discours de M. Chagnon laissait croire que la police pouvait accuser en disant : ben là, vous n’accusez pas, alors on s’excuse ou on accuse. Je pense que M. Chagnon a commis une erreur», soutient l’avocat.

Me Bellemare abonde dans le même sens que le ministre Pierre Moreau, qui remet en cause la valeur historique du discours du président de l’Assemblée nationale.

«À mon avis, M. Chagnon avait tout faux dans sa déclaration. Je comprends qu’il peut avoir une sympathie pour les députés et les membres de l’Assemblée nationale, mais il faut comprendre également que le rôle de l’UPAC, c’est l’unité permanente anticorruption. La corruption dans le Code criminel, c’est défini comme étant des gestes malheureux d’élus, de juges, de députés, de hauts fonctionnaires qui auraient donné des avantages à des gens contre de la rémunération, alors, ça touche les députés de plein fouet. Si l’UPAC ne peut plus enquêter sur les députés, même lorsqu’il y a des soupçons de nature criminelle, je pense que ce n’est pas souhaitable», estime l’ancien ministre libéral.

Marc Bellemare croit qu’il est justifié pour l’UPAC d’enquêter sur des fuites qui pourraient nuire aux enquêtes en cours. Il estime cependant que le directeur de l’organisme, Robert Lafrenière donne l’impression d’outrepasser son mandat.

« La déclaration de M. Lafrenière était à mon avis maladroite lorsqu’il disait qu’il était foncièrement convaincu qu’il allait y avoir des accusations éventuellement. Ça donne l’impression que M. Lafrenière est maître après Dieu, que c’est lui qui décide de tout et c’est ce qui agace les gens. On a l’impression que cette police-là a tout permis et se permet n’importe quoi et ça laisse croire que M. Lafrenière ne comprend pas véritablement les limites de son mandat. Ce n’est pas lui qui accuse. Et s’il n’y a pas d’accusations de déposées dans ce dossier-là, je pense que M. Lafrenière va avoir l’air fou.»

L’avocat estime que l’arrestation de Guy Ouellette n’est pas exceptionnelle, mais les élus ne devraient pas être placés au-dessus des lois.

«Je pense que les députés doivent être imputables. On est en matière criminelle, pas en matière civile et déjà que les députés bénéficient de l’immunité sur tout ce qu’il déclare en chambre. L’Assemblée nationale est la maison du peuple, il représente le peuple, et je pense que les députés en doivent être imputables de la même façon que tous les citoyens. C’est une question de confiance.